На украинско-белорусской границе скопилось около тысячи автомобилей

В пункте пропуска «Выступовичи» на украинско-белорусской границе в очереди собрались около тысячи автомобилей.

Об этом сообщила таможенная служба Киева.

Согласно имеющейся у нее информации, затор в «Выступовичах» возник из-за ситуации с коронвирусом.

Ранее МВД Украины назвало ту же причину, комментируя закрытие КПП «Новые Яриловичи» в Черниговской области.

«За последние сутки ситуация с накоплением транспортных средств в пункте пропуска „Выступовичи“ значительно ухудшилась», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что в очереди на въезд на территорию Украину выстроились около 600 транспортных средств, на выезд — 300. Для разрешения ситуации в пункт пропуска выехало руководство Киевской таможни.

Как писал ранее «Ридус», застрявшие на белорусско-украинской границе паломники-хасиды спели и сплясали бойцам погранслужбы Украины, чтобы те сжалились и пропустили их в город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана).

Всего на территории Белоруссии находятся примерно четыре тысячи хасидов, которые хотели бы попасть в Умань, но не все из них решились «осаждать» украинскую границу. Кроме того, Киев обратился к белорусским властям с просьбой вообще не пропускать паломников через границу.

В итоге движение по автотрассе на пропускном пункте «Новая Гута» — «Новые Яриловичи» также было остановлено.