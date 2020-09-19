Ведущего «Русского лото» Михаила Борисова ввели в медикаментозную кому
- 19 сентября 2020, 22:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Бессменный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов был госпитализирован в Москве с пневмонией.
Его ввели в медикаментозную кому.
По данным РЕН ТВ, 71-летния Борисов был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Факт госпитализации подтвердила телеканалу сестра ведущего. «Он госпитализирован, но толком никто ничего не знает. Все обследуют, пока еще ничего неизвестно», — сказала она в телефонном разговоре.
Как сообщила РИА Новости представитель «Столото», Борисову стало плохо во время съемок розыгрыша очередного тиража «Русского лото». На скорой он был доставлен в больницу.
Михаил Борисов известен также как актер театра им. Вахтангова, профессор и заведующий кафедрой режиссуры Театрального института им. Б. Щукина, заведующий кафедрой эстрадного искусства Российского университета театрального искусства, а также постановщик спектаклей театра Сатиры, театра им. М. Ермоловой и «Табакерки».
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