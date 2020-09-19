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Ведущего «Русского лото» Михаила Борисова ввели в медикаментозную кому

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© Донат Сорокин/ТАСС

© Донат Сорокин/ТАСС

Бессменный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов был госпитализирован в Москве с пневмонией.

Его ввели в медикаментозную кому.

По данным РЕН ТВ, 71-летния Борисов был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Факт госпитализации подтвердила телеканалу сестра ведущего. «Он госпитализирован, но толком никто ничего не знает. Все обследуют, пока еще ничего неизвестно», — сказала она в телефонном разговоре.

Как сообщила РИА Новости представитель «Столото», Борисову стало плохо во время съемок розыгрыша очередного тиража «Русского лото». На скорой он был доставлен в больницу.

Михаил Борисов известен также как актер театра им. Вахтангова, профессор и заведующий кафедрой режиссуры Театрального института им. Б. Щукина, заведующий кафедрой эстрадного искусства Российского университета театрального искусства, а также постановщик спектаклей театра Сатиры, театра им. М. Ермоловой и «Табакерки».

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