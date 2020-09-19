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Эксперты CDC изменили свое отношение к бессимптомным больным

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) снова поменяли свое отношение к бессимптомным больным коронавирусом. Теперь эксперты рекомендуют людям проходить тестирование, если они вступают в контакт с кем-то, у кого есть коронавирус, даже если они бессимптомны.

Нам не удается взять под контроль бессимптомных больных, поэтому всеобщее тестирование — это единственная верная стратегия. Если вы были в тесном контакте с человеком, у которого подтвердился коронавирус, вы должны сдать тест на SARS-CoV-2, а также самоизолироваться на две недели, даже если у вас нет никаких симптомов болезни, — считают эксперты CDC.

Это уже второй раз, когда CDC меняет свое отношение к тестированию во время пандемии. Не прошло и месяца, когда специалисты CDC заявляли, что бессимптомные пациенты не нуждаются в тестировании.

Теперь по словам руководства Центра, у них есть больше информации о новом коронавирусе, поэтому они рекомендуют проходить тест на коронавирус практически всем.

Недавно свое отношение к бессимптомным больным поменяла и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Напомним, что в апреле ВОЗ выпустила рекомендации, в которых заявила, что носить маски здоровым людям не нужно, так как маски не защитят вас от проникновения мелких частиц вируса.

Однако сейчас действует рекомендация, согласно которой, маски нужно носить всем в общественных местах. Это в первую очередь сделано потому, что процент бессимптомных больных, которые тоже могут заражать окружающих, очень большой.

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