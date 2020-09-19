Трамп назвал дату, к которой все получат прививку от COVID

Президент США Дональд Трамп на днях заявил, что достаточное количество вакцин COVID-19 для каждого американца будет произведено к апрелю 2021 года.

К этому времени каждый желающий смоет бесплатно привиться от коронавируса. Отмечается, что вакцинация начнется уже в этом году, и первыми вакцину получат люди из групп риска.

Напомним, что сейчас в США три вакцины проходят финальную стадию испытаний. Трамп заявил, что к концу года будет произведено по меньшей мере 100 миллионов доз.

Сотни миллионов доз будут производиться ежемесячно, и мы ожидаем, что к апрелю у нас будет достаточно вакцин для каждого американца. Я думаю, что вакцины будут производиться и поставляться в медицинские центры даже быстрее, чем мы рассчитываем, — считает президент США .

К распределению препарата приступят «в экстренном режиме» через 24 часа после одобрения со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, заявил на прошлой неделе советник президента США Дональда Трампа Скотт Атлас.



На сегодняшний день вакцина — это единственный способ защититься от коронавируса, унесшего жизни почти 950 000 человек во всем мире, включая 198 000 человек в Соединенных Штатах. Дональд Трамп, изначально не признававший опасность вируса, последние несколько месяцев заявляет, что он планирует выпустить безопасную и эффективную вакцину в октябре.

Но некоторые американские ученые и специалисты по здравоохранению сомневаются в реальности такого оптимистичного графика.

Директор центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что первые ограниченные дозы вакцины в лучшем случае появятся в декабре, и будут распределены между людьми из групп риска.



Массовая вакцинация, вероятно, будет проходить в конце второго или третьего квартала 2021 года. И это только начало вакцинации, — пояснил он.