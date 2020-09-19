Ученые заявили о смертельной опасности укусов комаров

Исследователи из Ливерпульского университета рассказали, что некоторые инфекции, переносимые комарами, могут увеличивать риск возникновения инсульта. Этот риск особенно возрастает, если человек заражается сразу двумя инфекциями.

Речь идет о вирусах Зика и Чикунгунья. Эти вирусы в основном циркулируют в тропиках, а переносят их комары.

Широко известно, что вирус Зика вызывает повреждение головного мозга у плода, если комар укусил беременную. Также последние исследования говорят о том, что вирус смертельно опасен для маленьких детей, а также для взрослых, так как может вызывать заболевания нервной системы.

В ходе исследования ученые проанализировали состояние здоровья 201 взрослого, каждый из которых был заражен одним из двух вирусов, или сразу двумя инфекциями.

Средний возраст пациентов составлял 48 лет. Только около 10% пациентов полностью выздоравливали поле заражения, но у многих возникали долговременные осложнения, такие как слабость, судороги и проблемы с памятью.



Среди пациентов с инсультом, которым в среднем было 67 лет, около 2/3 были инфицированы сразу двумя вирусами. Также инсульт чаще встречался у пациентов с высоким кровяным давлением, отмечают ученые.

Такая масштабная выборка помогла установить закономерность. Каждый вирус может вызвать целый ряд неврологических проблем. Зика особенно часто вызывал синдром Гийена-Барре, при котором повреждаются нервы в руках и ногах. Вирус Чикунгунья чаще вызывал воспаление и отек головного мозга (энцефалит) и спинного мозга (миелит). А если человек был инфицирован сразу двумя вирусами, то у него с большой долей вероятностью случался инсульт, — пишут авторы исследования.

Напомним, что инсульт возникает, когда одна из артерий, снабжающих кровью мозг, блокируется. Известно, что риск инсульта повышается после некоторых вирусных инфекций, таких как вирус ветряной оспы или ВИЧ. Инсульт также часто возникает после тяжелых случаев COVID-19.

