Соловьев отреагировал на сообщение NBC о действиях США в Крыму

Комментируя сообщение телеканала NBC News о поддержке Соединенными Штатами «украинских подразделений» в Крыму, телеведущий Владимир Соловьев заявил, что если и должна быть реакция со стороны России, то не публичная.

«Мы эффективнее реагируем, как индейцы — нападение без предупреждающей мимики. Бах! И все», — сказал он.

Соловьев отметил, что NBC News не самый достоверный источник, и напомнил, что давно известно, как американцы работают с украинскими военными и пытаются их обучать.

По его словам, если информация о связи США с попытками Украины заниматься диверсионной деятельностью в Крыму еще требует подтверждения, то присутствие американцев в зоне конфликта в Донбассе уже подтверждено большим количеством фото- и видеоматериалов. «Так что тот факт, что они добрались до подготовки акций на территории России, в Крыму, особого удивления не вызывает, хотя эту информацию еще нужно верифицировать», — высказал свою точку зрения телеведущий в беседе с газетой «Взгляд».

Как писал ранее «Ридус», посольство РФ в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений по поводу поддержки террористов на территории третьих стран. В частности, в России. Поводом для этого стал репортаж NBC News, в котором говорилось о причастности США к «украинским подразделениям, сражающимся с российскими войсками в Крыму».