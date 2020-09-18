Мошенники лишили вдову и дочь Баталова квартир и денег

В Москве жертвами мошенников стали вдова и дочь знаменитого актера Алексея Баталова.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как удалось выяснить следствию, семью Баталова лишили доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре столицы, а также оставили без крупной суммы денег.

В настоящее время следователи изучают выписки со счетов потерпевших. «В ближайшее время будут получены и проанализированы правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и изъяты копии нотариальных документов», — сообщается на сайте столичного главка СК РФ.

Кроме того, будут тщательно проверены и изучены обстоятельства дела, изложенные потерпевшими.

Ранее «Ридус» писал о том, что народный артист СССР Алексей Баталов завещал все свое имущество младшей дочери Марии, которой был поставлен диагноз ДЦП. Согласно последней воле актера, ей достанется трехкомнатная квартира в знаменитом Доме на набережной стоимостью от 80 миллионов рублей и дача в ДСК «Мичуринец».

В своем завещании Баталов также указал, что ухаживать за Марией должна старшая дочь актера от первого брака. Она получит квартиру и дачу Баталова лишь после смерти своей сестры.

Алексей Баталов скончался 15 июня 2017 года в возрасте 88 лет. Широкую известность и народную любовь ему принесли роли в фильмах «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева», «Летят журавли» и «Три толстяка».