Эксперт назвал странным демарш политологов, рассерженных на ЦИК и Памфилову

В среду, 23 сентября, председатель Центризбиркома Элла Памфилова проведет встречу с представителями экспертного сообщества.

Данное мероприятие является ответом Эллы Памфиловой на открытое письмо политологов в адрес ЦИК. Эксперты раскритиковали новые правила пользования сайтом Центризбиркома, предполагающие многократный ввод кода из букв и цифр для получения доступа к данным об итогах голосования. По словам политологов, такая система весьма затруднила процесс анализа выборов, поскольку машинная выгрузка сведений стала, к сожалению, невозможна.

Впрочем, некоторые рассерженные политологи категорически отказались о чем-либо беседовать с Эллой Памфиловой. Первым о своем нежелании встречаться с главой ЦИК заявил Алексей Кынев. Он обвинил членов Центризбиркома в нарушении избирательных прав граждан в угоду «Единой России». Кынева поддержали основатель сообщества «Диссернет» Андрей Заякин, политологи Константин Калачев и Алексей Захаров.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, кандидат политических наук Александр Малькевич назвал демарш четырех недовольных экспертов странным.



Готовность Памфиловой встретиться с оппонентами можно только приветствовать. Не каждый из высоких чиновников готов обсуждать в открытом формате не самые приятные для себя вещи. Представляю, насколько сильно на этой встрече будут критиковать ЦИК… На мой взгляд, тот, кто заинтересован в решении проблемы, обязательно пойдет на прямой контакт с руководителем Центризбиркома. А отказ от дискуссии — позиция слабая. Это уже критика ради критики. Поэтому реакция некоторых политологов кажется мне очень странной. Встреча в ЦИК — это возможность открыто рассказать о своих претензиях. Любой подобной возможностью нужно пользоваться, — пояснил Малькевич в интервью «Ридусу».

«Кроме того, и ЦИК, и Элла Памфилова молниеносно отреагировали на открытое письмо, размещенное фактически в интернете. При этом Памфилова не отрицает наличия обозначенной в послании экспертов проблемы. В интервью „Интерфаксу“ она признала, что система поиска действительно стала весьма трудоемкой и нуждается в доработке. После Элла Памфилова очень оперативно организовала встречу с экспертами, чтобы обсудить пути выхода из сложившейся ситуации», — добавил эксперт.

С 11 по 13 сентября в 83 субъектах России прошли региональные выборы. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) были довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.