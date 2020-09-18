Гинеколог рассказала, какие лекарства опасно держать в аптечке беременной

Беременность — ответственный период, к которому женщина должна подходить со всем вниманием, считают врачи. В это время иммунитет ослаблен, поэтому беременные особенно подвержены различным заболеваниям.

Однако во время беременности зачастую нельзя лечиться теми препаратами, которые использовались ранее. «Ридус» пообщался с гинекологом-репродуктологом, которая рассказала, каких препаратов не должно быть в аптечке в этот важный период жизни.

Всем известно, что любые лекарственные препараты, а также витамины и всевозможные БАДы имеют как определенные показания, так и противопоказания к их применению. Перед тем как начать прием того или иного средства, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению и обязательно прочитать раздел «противопоказания», особенно если женщина беременна.



В первом триместре беременности многие лекарственные препараты нельзя использовать, поэтому, если будущая мама столкнулась, например, с проблемой головной боли, необходимо в первую очередь обратиться к врачу за консультацией и четкими рекомендациями — что можно принимать в том или ином случае, так как причин для головных болей может быть множество. К примеру, при головной боли, которая вызвана повышением артериального давления, могут помочь определенные антигипертензивные препараты, которые должны быть назначены строго врачом и с учетом срока беременности. При головной боли, вызванной спазмом сосудов, поможет «Дротаверин» — он безопасен для применения на любом сроке беременности. При головной боли, которая сопровождает ОРВИ и повышение температуры тела, могут помочь такие препараты, как парацетамол, ибупрофен, — пояснила «Ридусу» гинеколог-репродуктолог Ольга Анатольевна Ливина.

Очень часто во время беременности женщина чувствует себя уставшей, переутомленной. Такое состояние нередко сопровождается головной болью. В этом случае врач советует не принимать никакие лекарства, а попробовать народные безопасные методы.

Это покой, тишина, отдых, теплый душ, расслабляющий массаж шейно-воротниковой зоны, горячий чай с лимоном и медом, настой ромашки, тимьяна, розмарина, прогулка на свежем воздухе, теплые компрессы на область висков, эфирные масла через аромалампу.



Это опасно!

В разговоре с «Ридусом» врач рассказала, что однозначно в аптечке у беременной не должно быть препаратов, которые доказанно вызывают пороки развития у плода, то есть обладают тератогенным, эмбриотоксическим или мутагенным эффектом.

К таким препаратам относят некоторые группы антибиотиков (тетрациклин, хлорамфеникол и др.), гормональные препараты (андрогены, контрацептивы), антидепрессанты, некоторые антигипертензивные препараты (резерпин, хлотиазид), витамины в сверхдозах (например, витамин А свыше десяти тысяч МЕ в сутки).

Также следует учитывать и срок беременности. Например, самым нежным и одновременно опасным периодом для будущего малыша считается первый триместр, когда идет основная закладка органов и систем ребенка, и в этот период времени он наиболее уязвим.

Поэтому, как правило, перечень препаратов, которые нельзя принимать в первом триместре беременности, наиболее широкий, а по мере увеличения срока гестации этот список становится меньше.