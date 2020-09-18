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Операторов связи обязали установить оборудование для защиты Рунета

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© pixabay.com

© pixabay.com

Роскомнадзор начал требовать от операторов связи устанавливать технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) в рамках закона о надежном, устойчивом интернете, сообщает «Коммерсантъ». В противном случае провайдерам грозят штрафы и приостановки лицензий.

Предлагаемые Роскомнадзором технические средства имеют необходимую сертификацию и работают без нареканий, сообщил в интервью «Интерфаксу» заместитель гендиректора ПАО «Гипросвязь» Алексей Васильев.

Он подчеркнул, что технические средства противодействия угрозам успешно прошли лабораторные испытания и плотное внедрение еще в 2019 году.

ТСПУ должны фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам. Эти устройства, к которым относится оборудование DPI, операторам предоставит Роскомнадзор.

Пакет поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», который называют законом об устойчивом Рунете, вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования при Роскомнадзоре, а также определяет сферу его ответственности.

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Путин рассказал о роли победителей конкурса «Лидеры России» в ВПК

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии РФ. Мероприятие было посвящено грядущему Дню оружейника и проходило в формате видеоконференции.

Особое внимание глава государства уделил кадровым вопросам отрасли. По словам Путина, «федеральный и президентский резерв кадров, а также конкурс „Лидеры России“ зарекомендовали себя с самой лучшей стороны».

© пресс-служба Кремля

«Специалисты, прошедшие такой строгий отбор, уже работают на разных уровнях власти. С мая этого года такая работа началась и на предприятиях ОПК, по четырем направлениям уже идет эта работа. Уже отобраны 55 перспективных профессионалов и действительно настоящих лидеров, которые сейчас учатся стратегическому планированию деятельности оборонных предприятий, организации работы крупных трудовых и научных коллективов, управлению портфелем заказов и финансами», — сказал Путин.

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