Операторов связи обязали установить оборудование для защиты Рунета

Роскомнадзор начал требовать от операторов связи устанавливать технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) в рамках закона о надежном, устойчивом интернете, сообщает «Коммерсантъ». В противном случае провайдерам грозят штрафы и приостановки лицензий.

Предлагаемые Роскомнадзором технические средства имеют необходимую сертификацию и работают без нареканий, сообщил в интервью «Интерфаксу» заместитель гендиректора ПАО «Гипросвязь» Алексей Васильев.

Он подчеркнул, что технические средства противодействия угрозам успешно прошли лабораторные испытания и плотное внедрение еще в 2019 году.

ТСПУ должны фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам. Эти устройства, к которым относится оборудование DPI, операторам предоставит Роскомнадзор.



Пакет поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», который называют законом об устойчивом Рунете, вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования при Роскомнадзоре, а также определяет сферу его ответственности.