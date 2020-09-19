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Как Netflix, только про выборы: как россияне голосовали по системе ДЭГ

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https:/vk.com/cikrussia

https:/vk.com/cikrussia

В ходе минувшей электоральной кампании жители Курской и Ярославской областей могли отдать свой голос на довыборах в Госдуму онлайн — при помощи опции дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Судя по итоговым данным, такой формат голосования пришелся россиянам по душе.

На выборах в одномандатном избирательном округе № 194 в Ярославле вызвались голосовать онлайн 18 384 жителя, а проголосовало — 16 828 человек. Явка превысила 91% избирателей — и это невероятные цифры для традиционного офлайн-голосования. Аналогичная ситуация сложилась и в Сеймском избирательном округе № 110 в Курской области, где явка превысила 90% избирателей.

Всего возможностью проголосовать онлайн в двух пилотных регионах воспользовались 31 тысяча человек. По данным ЦИК России, пиковая нагрузка на систему ДЭГ составляла почти 120 уникальных пользователей в минуту на старте ЕДГ, а за первые два часа голосования нагрузка была порядка пяти тысяч «уников» в час. А на подведение итогов ДЭГ ушло не более получаса — и это по обеим областям, где голосовали онлайн.

Член общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков в интервью «Ридусу» отметил, что накануне выборов у избирателей возникали вопросы, связанные с ДЭГ, однако результаты онлайн-голосования в итоге фактически повторили результаты на традиционных участках: не было перевеса в сторону какого-то кандидата.

Государство пытается предоставить жителям максимально комфортные и удобные формы государственных услуг, и голосование — это одна из форм госуслуг, — отметил Комков.

С этой точкой зрения согласны и другие эксперты. Во времена засилия дистанционных сервисов — от онлайн-кинотеатров до услуг дистанционного образования — логично переводить в цифру и электоральные процессы.

«Электронное голосование на выборах — такая же удобная модель коммуникации современного человека, как и использование других дистанционных услуг и сервисов, — отмечает глава рабочей группы ОП РФ по общественному наблюдению за ДЭГ Александр Малькевич. — Пандемия показала, что во многих сферах жизни общества будущее — за цифровыми инструментами. ДЭГ — удобный сервис, который позволил проголосовать тем, кому в силу различных обстоятельств (болезнь, занятость по работе, семейные обстоятельства) было проблематично прийти на избирательные участки».

По словам эксперта, избиратели в целом восприняли с одобрением систему онлайн-голосования:

В будущем новые технологии проведения выборов могут увеличить явку, так как голосовать через интернет проще и быстрее. Выборы становятся такой же электронной услугой, как и получение справок; услуга должна быть оказана качественно, с соблюдением норм безопасности и не требуя от гражданина большего количества сил и времени. Доверие к ДЭГ и популярность системы будет продолжать расти. Успешное проведение пилотных проектов по ДЭГ в Москве и Нижегородской области на общероссийском голосовании, а также на довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях и довыборах муниципальных депутатов в Москве позволяет думать о дальнейшем масштабировании системы на другие регионы.

Позитивные прогнозы для системы ДЭГ дает и омбудсмен Ярославской области Сергей Бабуркин: «Отзывы, которые я слышал от людей, положительные — они отмечают, что это просто, удобно, современно. И мы видим, что это действительно работает», — цитирует эксперта РИА «Новости».

По мнению Бабуркина, опыт ДЭГ оказался положительным и перспективным:

Я думаю, дальше надо работать над тем, чтобы было обеспечено адекватное наблюдение за этой формой голосования, чтобы это наблюдение было обеспечено квалифицированными людьми, и людьми, которые пользуются доверием населения, — резюмировал омбудсмен.

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