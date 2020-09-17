Коронавирусное помешательство: как защитить россиян от инфодемии

Пандемия коронавируса породила бесчисленное количество фейков в СМИ и социальных сетях. Некоторые слухи привели к продовольственной истерике: люди скупали крупы, туалетную бумагу, консервы и так далее. Еще фейки подрывали доверие к власти и являлись причиной массовых беспорядков по всему миру. Подобной паники не наблюдалось ни во времена пандемии птичьего гриппа, ни в ходе эпидемий свиного гриппа и тяжелого острого респираторного синдрома (SARS). В народе это явление окрестили инфодемией.

Отключение «тяжелых» пациентов от ИВЛ и суд Линча

В апреле на сайте «Радио Свобода» появилась статья о безобразиях, творящихся в медучреждениях Санкт-Петербурга. Журналистка Татьяна Вольтская писала, что врачи вынуждены отключать «тяжелых» больных от аппаратов ИВЛ, обрекая тем самым пациентов на смерть. Причиной такой дикости стал, по данным Вольтской, острый дефицит оборудования, вызванный наплывом заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

Материал Вольтской был признан недостоверным. «Радио Свобода» оштрафовали на 300 тысяч рублей. Журналистка пыталась обжаловать решение суда. Но во время заседания она так и не смогла рассказать, где и когда происходили описанные ею в статье случаи.

Другой фейк был опубликован в уфимском издании ProUfu.ru. На этот раз речь шла о том, что мэрия Уфы в период инфекционной вспышки подготовила на кладбищах города тысячу мест для захоронения граждан, умерших от последствий коронавируса. Редактор, разместивший эту информацию, был оштрафован на 60 тысяч рублей.

Кроме того, россияне стали чаще обращаться в полицию по поводу неадекватной реакции со стороны граждан в отношении людей, заразившихся COVID-19.

Так, жительница Барнаула, которая, к несчастью, заразилась коронавирусом, пожаловалась на интернет-травлю. В соцсетях появились призывы учинить над ней суд Линча. Стоит отметить, что история болезни женщины стала широко известна после утечки данных из регионального Минздрава.



Еще одной жертвой неадекватного общественного порицания стала предприниматель Мария Старинчикова, исполнительный директор красноярского отделения «Опоры России». В Telegram-каналах писали, что Старинчикова привезла коронавирус в Кузбасс из Европы и заразила им детей, посещающих принадлежащий ей частный детский сад.

При этом свой детсад Мария Старинчикова закрыла несколько лет назад, когда коронавируса не было и в помине.

«Чаще» и «жестче»

Пандемия коронавируса показала, что ответственность за распространение фейков необходимо ужесточить. 31 марта Госдума приняла поправки в КоАП и УК РФ, устанавливающие ответственность за тиражирование недостоверной информации непосредственно о COVID-19. Теперь ресурсам, публикующим ложь о коронавирусе, может грозить не только штраф, но и блокировка на территории РФ.

«На мой взгляд мы применяем законодательство о фейках довольно мягко. К примеру, в Москве вынесли приговор 120 часов обязательных работ для женщины, которая распространяла фейк о продаже китайских медицинских масок, поступивших в Россию в качестве гуманитарной помощи… Конечно, она распространяла информацию в рамках, так сказать, общей волны подобных сообщений о китайских масках. Но было бы правильно вычислить того, кто это придумал, кто изначально все это запустил, и наказать его. На мой взгляд, это хорошо, что 31 марта были приняты поправки, устанавливающие ответственность за ложь о коронавирусе. Мне кажется, что этот закон нужно применять гораздо чаще и жестче, как и закон об отвественности за фейки, который у нас тоже есть», — рассказал в интервью «Ридусу» глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Восприимчивость подавляющего большинства населения ко всякого рода неправде позволяет использовать фейки в качестве эффективного информационного оружия. Поэтому создание безопасной онлайн-среды стало задачей мирового масштаба, добавил эксперт.

«Фейки ― это угрожающая благополучию граждан искаженная или фальшивая информация. Они запросто могут использоваться в качестве информационного оружия в сугубо политических целях. Поэтому санкции за распространение такой информации введены в государствах Европы, США и во многих других странах. Если взять Россию, то западные СМИ достаточно регулярно и целенаправленно распространяют деструктивную и недостоверную информацию с целью дестабилизировать наше общество. Случай с „Радио Свобода“ — наглядный тому пример», — заключил Малькевич.