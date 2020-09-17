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Ученые нашли главных помощников иммунитета в борьбе с COVID-19

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Ученые из института иммунологии Ла-Хойи в Сан-Диего опубликовали исследование, в котором говорится, что Т-клетки играют куда более важную роль в образовании иммунитета от коронавируса, чем антитела.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что кандидаты на вакцину должны стремиться вызвать широкий иммунный ответ, включающий не только антитела, но и Т-клетки, для обеспечения защиты от вируса.

Для начала давайте вспомним, чем отличаются антитела от Т-клеток. Антитела — это специальные белки, которые выделяются иммунной системой в ответ на попадание инфекции в организм. А Т-клетки — это фактически приобретенный иммунитет, способный защитить наш организм от вреда, который может нанести вирус.

С возрастом запас Т-клеток уменьшается, и иммунный ответ организма становится не таким быстрым. Вероятно, из-за этого пожилые люди чаще и тяжелее болеют коронавирусом.

Когда SARS-CoV-2 или любой другой вирус проникает в организм, наша иммунная система незамедлительно запускает широкую атаку против чужака. В течение нескольких дней так называемая адаптивная иммунная система борется с вирусом, нейтрализуя вирусные частицы и убивая инфицированные клетки.

Эта адаптивная иммунная система состоит из трех помощников: антител, клеток Т-хелперов и Т-киллеров. В ходе нового исследования ученые решили выяснить роль этих помощников в борьбе с вирусом.

Для эксперимента ученые собрали образцы крови от 50 пациентов с COVID-19 и проанализировали все три ветви адаптивной иммунной системы. Ученые обнаружили, что переболевшие коронавирусом имели и антитела, и Т-хелперы, и Т-киллеры.

Однако у пациентов с острым COVID-19 все было не так просто: у одних отсутствовали нейтрализующие антитела, у других — хелперные либо киллерные Т-клетки или любая их комбинация.

Также в ходе исследования выяснилось, что люди старше 65 лет были гораздо более склонны к плохому Т-клеточному ответу. Поэтому специалисты сделали вывод, что распространенность COVID-19 у пожилых людей, по-видимому, является слабым адаптивным иммунным ответом, который может быть вызван небольшим количеством Т-клеток.

Таким образом, наши результаты показывают, что Т-клетки гораздо более важны при естественном инфицировании SARS-CoV-2, а антитела — в вакцине COVID-19, — заключили ученые.
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В квитанциях казанцев появилась графа «Вознаграждение председателю дома»

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© URA.RU/TASS

© URA.RU/TASS

Жильцы дома № 61 по улице Мусина в Казани удивились, когда получили квитанцию с графой «Вознаграждение председателю Многоквартирного дома».

Об этом они рассказали в соцсети «ВКонтакте».

В квитанции за август у нас появилась очень интересная строка под названием «Вознаграждение председателю многоквартирного дома» в размере 455 рублей, 3 рубля за квадратный метр" — говорится в публикации.

© vk.com

Пользователи соцсети в шутку предположили, что кто-то решил себе «отдых на Мальдивах устроить», а также порекомендовали жильцам обратиться в прокуратуру.

Тем временем в управляющей компании «Уютный дом» ответили, что, согласно Жилищному кодексу, решение о выплате вознаграждения членам совета многоквартирного дома, в том числе его председателю, принимается общим собранием собственников квартир. Там уточнили, что соответствующий протокол поступил в адрес УК еще 6 марта этого года.

Пунктом 2 указанного протокола собственниками было принято решение об установлении ежемесячного вознаграждения председателю совета МКД. Пунктом 3 утвердили размер вознаграждения и порядок его выплаты, — приводит сообщение управляющей компании «БИЗНЕС Online».

В «Уютном доме» добавили, что протокол был размещен на дверях каждого подъезда, возражений и жалоб от собственников жилья не поступило, поэтому начисление вознаграждения правомерно, пишет Inkazan.ru.

Ранее «Ридус» писал о том, что жительнице Самарской области пришла квитанция за отопление на 30,4 миллиарда рублей. В Самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» инцидент объяснили технической ошибкой.

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