Ученые нашли главных помощников иммунитета в борьбе с COVID-19

Ученые из института иммунологии Ла-Хойи в Сан-Диего опубликовали исследование, в котором говорится, что Т-клетки играют куда более важную роль в образовании иммунитета от коронавируса, чем антитела.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что кандидаты на вакцину должны стремиться вызвать широкий иммунный ответ, включающий не только антитела, но и Т-клетки, для обеспечения защиты от вируса.



Для начала давайте вспомним, чем отличаются антитела от Т-клеток. Антитела — это специальные белки, которые выделяются иммунной системой в ответ на попадание инфекции в организм. А Т-клетки — это фактически приобретенный иммунитет, способный защитить наш организм от вреда, который может нанести вирус.

С возрастом запас Т-клеток уменьшается, и иммунный ответ организма становится не таким быстрым. Вероятно, из-за этого пожилые люди чаще и тяжелее болеют коронавирусом.

Когда SARS-CoV-2 или любой другой вирус проникает в организм, наша иммунная система незамедлительно запускает широкую атаку против чужака. В течение нескольких дней так называемая адаптивная иммунная система борется с вирусом, нейтрализуя вирусные частицы и убивая инфицированные клетки.



Эта адаптивная иммунная система состоит из трех помощников: антител, клеток Т-хелперов и Т-киллеров. В ходе нового исследования ученые решили выяснить роль этих помощников в борьбе с вирусом.

Для эксперимента ученые собрали образцы крови от 50 пациентов с COVID-19 и проанализировали все три ветви адаптивной иммунной системы. Ученые обнаружили, что переболевшие коронавирусом имели и антитела, и Т-хелперы, и Т-киллеры.

Однако у пациентов с острым COVID-19 все было не так просто: у одних отсутствовали нейтрализующие антитела, у других — хелперные либо киллерные Т-клетки или любая их комбинация.

Также в ходе исследования выяснилось, что люди старше 65 лет были гораздо более склонны к плохому Т-клеточному ответу. Поэтому специалисты сделали вывод, что распространенность COVID-19 у пожилых людей, по-видимому, является слабым адаптивным иммунным ответом, который может быть вызван небольшим количеством Т-клеток.