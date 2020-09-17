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Педиатр рассказала о главной опасности детских капель в нос

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

С наступлением осени участились случаи отравления детей сосудосуживающими каплями в нос. Насморк — не такое серьезное заболевание, поэтому мамы нередко сами назначают назальные капли своему ребенку.

«Ридус» пообщался с врачом-педиатром высшей категории, к. м. н. Мариной Аркадьевной Мамаевой, которая рассказала, почему опасно бесконтрольно применять капли вроде «Нафтизина».

Казалось бы, безобидные капли в нос могут привести к серьезным аллергическим реакциям, отравлению и тяжелым последствиям, если пользоваться ими неправильно. Применять самостоятельно такие капли ни в коем случае нельзя. Если ребенку действительно показаны сосудосуживающие капли, то педиатр пропишет ему более щадящие, мягкие капли, у которых нет сильных побочных эффектов. Грамотный врач должен расписать вам лечение, указав длительность приема капель, а также норму в день. Превышать эти показатели опасно, и многие современные родители об этом знают, — рассказала «Ридусу» педиатр Мамаева.

Во многих европейских странах сосудосуживающие капли запрещены детям младше шести лет и должны применяться с осторожностью у детей с 6 до 12 лет.

Также врач обратила внимание на то, что производители не зря указывают на упаковке маркировку «для детей», так как дозы капель для ребенка и для взрослого отличаются. Несмотря на то, что детские сосудосуживающие капли стоят в разы дороже взрослых, это не маркетинговый ход, подчеркивает педиатр.

Как распознать отравление

Даже если вы прекрасно знаете, какую опасность могут нести капли в нос для ребенка, всегда найдется тот, кто неосведомлен в этом вопросе. Например, бабушки или другие родственники могут по невнимательности закапать в нос взрослые капли или дать слишком большую дозу детского препарата.

Педиатр рассказала, на какие симптомы следует обратить внимание.

Первые признаки передозировки сосудосуживающими каплями можно заметить спустя несколько минут: сужение зрачков, сухость в носу и во рту, бледность. Если вы заметили, что ребенок стал вялым, не хочет играть, жалуется на головокружение, то нужно насторожиться. При сильной дозе сосудосуживающих капель начинается тошнота и рвота, ребенок может потерять сознание. Если вы заметили такое поведение у ребенка, то стоит вызвать скорую, — рассказала «Ридусу» врач-педиатр.

«Подсел» на капли

Напомним, что сосудосуживающие капли помогают восстановить дыхание через нос, сужая сосуды и снимая отек. Разовое применение капель для взрослых и детей вполне безопасно, но на постоянной основе капать в нос «Нафтизин» не только неразумно, но и опасно.

Кстати, у большинства врачей, придерживающихся принципов доказательной медицины, вы не найдете в аптечке «Нафтизин». Многолетние исследования показывают, что такие капли оказывают больше вреда, чем пользы нашему организму. Да, они быстро снимают отек, но через 2-3 часа он возвращается, и пациенту приходится снова капать в нос.

Капли вызывают сильнейшее привыкание, и многие «подсаживаются» на них, постоянно истощая сосуды в носу. Сейчас существуют куда более действенные и безопасные аналоги капель в нос.

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В квитанциях казанцев появилась графа «Вознаграждение председателю дома»

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© URA.RU/TASS

© URA.RU/TASS

Жильцы дома № 61 по улице Мусина в Казани удивились, когда получили квитанцию с графой «Вознаграждение председателю Многоквартирного дома».

Об этом они рассказали в соцсети «ВКонтакте».

В квитанции за август у нас появилась очень интересная строка под названием «Вознаграждение председателю многоквартирного дома» в размере 455 рублей, 3 рубля за квадратный метр" — говорится в публикации.

© vk.com

Пользователи соцсети в шутку предположили, что кто-то решил себе «отдых на Мальдивах устроить», а также порекомендовали жильцам обратиться в прокуратуру.

Тем временем в управляющей компании «Уютный дом» ответили, что, согласно Жилищному кодексу, решение о выплате вознаграждения членам совета многоквартирного дома, в том числе его председателю, принимается общим собранием собственников квартир. Там уточнили, что соответствующий протокол поступил в адрес УК еще 6 марта этого года.

Пунктом 2 указанного протокола собственниками было принято решение об установлении ежемесячного вознаграждения председателю совета МКД. Пунктом 3 утвердили размер вознаграждения и порядок его выплаты, — приводит сообщение управляющей компании «БИЗНЕС Online».

В «Уютном доме» добавили, что протокол был размещен на дверях каждого подъезда, возражений и жалоб от собственников жилья не поступило, поэтому начисление вознаграждения правомерно, пишет Inkazan.ru.

Ранее «Ридус» писал о том, что жительнице Самарской области пришла квитанция за отопление на 30,4 миллиарда рублей. В Самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» инцидент объяснили технической ошибкой.

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