Педиатр рассказала о главной опасности детских капель в нос

С наступлением осени участились случаи отравления детей сосудосуживающими каплями в нос. Насморк — не такое серьезное заболевание, поэтому мамы нередко сами назначают назальные капли своему ребенку.

«Ридус» пообщался с врачом-педиатром высшей категории, к. м. н. Мариной Аркадьевной Мамаевой, которая рассказала, почему опасно бесконтрольно применять капли вроде «Нафтизина».

Казалось бы, безобидные капли в нос могут привести к серьезным аллергическим реакциям, отравлению и тяжелым последствиям, если пользоваться ими неправильно. Применять самостоятельно такие капли ни в коем случае нельзя. Если ребенку действительно показаны сосудосуживающие капли, то педиатр пропишет ему более щадящие, мягкие капли, у которых нет сильных побочных эффектов. Грамотный врач должен расписать вам лечение, указав длительность приема капель, а также норму в день. Превышать эти показатели опасно, и многие современные родители об этом знают, — рассказала «Ридусу» педиатр Мамаева.

Во многих европейских странах сосудосуживающие капли запрещены детям младше шести лет и должны применяться с осторожностью у детей с 6 до 12 лет.

Также врач обратила внимание на то, что производители не зря указывают на упаковке маркировку «для детей», так как дозы капель для ребенка и для взрослого отличаются. Несмотря на то, что детские сосудосуживающие капли стоят в разы дороже взрослых, это не маркетинговый ход, подчеркивает педиатр.

Как распознать отравление

Даже если вы прекрасно знаете, какую опасность могут нести капли в нос для ребенка, всегда найдется тот, кто неосведомлен в этом вопросе. Например, бабушки или другие родственники могут по невнимательности закапать в нос взрослые капли или дать слишком большую дозу детского препарата.

Педиатр рассказала, на какие симптомы следует обратить внимание.

Первые признаки передозировки сосудосуживающими каплями можно заметить спустя несколько минут: сужение зрачков, сухость в носу и во рту, бледность. Если вы заметили, что ребенок стал вялым, не хочет играть, жалуется на головокружение, то нужно насторожиться. При сильной дозе сосудосуживающих капель начинается тошнота и рвота, ребенок может потерять сознание. Если вы заметили такое поведение у ребенка, то стоит вызвать скорую, — рассказала «Ридусу» врач-педиатр.

«Подсел» на капли

Напомним, что сосудосуживающие капли помогают восстановить дыхание через нос, сужая сосуды и снимая отек. Разовое применение капель для взрослых и детей вполне безопасно, но на постоянной основе капать в нос «Нафтизин» не только неразумно, но и опасно.

Кстати, у большинства врачей, придерживающихся принципов доказательной медицины, вы не найдете в аптечке «Нафтизин». Многолетние исследования показывают, что такие капли оказывают больше вреда, чем пользы нашему организму. Да, они быстро снимают отек, но через 2-3 часа он возвращается, и пациенту приходится снова капать в нос.

Капли вызывают сильнейшее привыкание, и многие «подсаживаются» на них, постоянно истощая сосуды в носу. Сейчас существуют куда более действенные и безопасные аналоги капель в нос.