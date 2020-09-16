Любовь во время COVID: как пандемия повлияла на сексуальное здоровье людей

Эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали статью, в которой говорится, что во время пандемии коронавируса случаи венерических заболеваний резко снизились.

Это произошло не только из-за режима самоизоляции, но и в результате снижения количества тестов на ЗППП. Люди стали реже посещать поликлиники из-за страха заразиться коронавирусом в больнице, считают эксперты.

А многие частные клиники были закрыли во время пандемии, поэтому тесты на ЗППП были недоступны. Также во время карантина закрылись почти 40% магазинов, где можно было приобрести презервативы, пишут эксперты.

По оценке экспертов CDC, десятки тысяч случаев хламидиоза и гонореи, а также тысячи случаев сифилиса остались незамеченными из-за отсутствия регулярного тестирования.

В приведенной статистике говорится, что почти 30% частных клиник, занимающихся лечением ЗППП и ВИЧ в Сент-Луисе (США), закрылись, а более 60% клиник сократили свои услуги, когда в Миссури был введен режим самоизоляции.



В результате общее снижение тестирования на хламидиоз и гонорею составило 45%, достигнув минимума в апреле.