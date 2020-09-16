Любовь во время COVID: как пандемия повлияла на сексуальное здоровье людей
- 16 сентября 2020, 17:15
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали статью, в которой говорится, что во время пандемии коронавируса случаи венерических заболеваний резко снизились.
Это произошло не только из-за режима самоизоляции, но и в результате снижения количества тестов на ЗППП. Люди стали реже посещать поликлиники из-за страха заразиться коронавирусом в больнице, считают эксперты.
А многие частные клиники были закрыли во время пандемии, поэтому тесты на ЗППП были недоступны. Также во время карантина закрылись почти 40% магазинов, где можно было приобрести презервативы, пишут эксперты.
По оценке экспертов CDC, десятки тысяч случаев хламидиоза и гонореи, а также тысячи случаев сифилиса остались незамеченными из-за отсутствия регулярного тестирования.
В приведенной статистике говорится, что почти 30% частных клиник, занимающихся лечением ЗППП и ВИЧ в Сент-Луисе (США), закрылись, а более 60% клиник сократили свои услуги, когда в Миссури был введен режим самоизоляции.
В результате общее снижение тестирования на хламидиоз и гонорею составило 45%, достигнув минимума в апреле.
Если в современном мире человеку чего-то и не хватает, так это времени. Но даже постоянный цейтнот — это не повод забывать о своем здоровье. Рекламные щиты пестрят информацией о необходимости соблюдать осторожность и защищаться во время половых контактов, и пандемия не стала исключением. У нас есть лекарства почти от всех ЗППП, однако многие из них вызывают долгосрочные воспалительные заболевания органов малого таза у женщин. Патологические изменения негативно влияют как на репродуктивную функцию, снижая шансы на зачатие, так и на успешное вынашивание беременности, — пояснила «Ридусу» гинеколог Ольга Анатольевна Ливина.
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