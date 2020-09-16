Эксперты: «кривые Шпилькина» вновь показали свою несостоятельность

Социолог Сергей Шпилькин усомнился в результатах губернаторских выборов в ряде регионов России. Он опубликовал несколько графиков, которые якобы доказывают, что итоги голосования являются результатом «рисовки».

Председатель научно-консультативного совета при Общественной палате Брянской области, директор Брянского филиала РАНХиГС Сергей Шачнев назвал выводы Шпилькина необоснованными.

«Итоги выборов губернатора Брянской области лишь подтвердили прогнозы политологов, социологов и даже оппозиционных блогеров. Результат подтверждают и наблюдатели, работавшие на участках. Мы в августе проводили фокус-группы — соцопрос жителей области на тему предстоящих выборов. Результат был однозначно в пользу избранного губернатора Брянской области Александра Богомаза. За него готовы были проголосовать 68,1% избирателей, а если не полениться и посмотреть результаты по участкам, где стояли КОИБы (84 участка), то там в среднем отдано за Богомаза 76,4% голосов. Выводы здесь, на мой взгляд, очевидны. И никакие „кривые“ на такой результат не могут бросить тень».

Председатель Общественной палаты Тамбовской области Владимир Пеньков, в свою очередь, заявил, что «Шпилькин вычерчивает свои графики, не обращая никакого внимания на реальную фактуру с выборов».



Как председатель областной Общественной палаты, я за три дня побывал на десятках участков. Общение с наблюдателями от палаты, кандидатов и партий убеждает в том, что при различии интересов политического и гражданского толка контроль за процедурой был обеспечен. Да, на ряде участков порой создавалась нервозность. Не без этого. В Общественной палате области за три дня было рассмотрено порядка 120 обращений. Но фактов грубых нарушений не было, — добавил Пеньков.

С 11 по 13 сентября в 83 субъектах России прошли региональные выборы. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) были довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.