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Выявлены неожиданные симптомы, которые указывают на проблемы с сердцем

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Американские ученые опубликовали исследование, информирующее о необычных симптомах, которые могут свидетельствовать о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний.

В своей работе специалисты проанализировали медицинские карты 5560 американцев, выбранные случайным образом. Добровольцы приняли участие в опросе, в котором рассказали о своем самочувствии. Также участники прошли стандартный медицинский осмотр и сдали анализы.

В ходе исследования ученые обнаружили, что проблемы со сном и кожный зуд часто встречались у пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Интересно, что хронический зуд, как правило, вызывает бессонницу, которая в дальнейшем может негативно сказаться на здоровье сердца.

Ученые уточнили, что о проблемах со сном можно говорить, когда вы регулярно (от одного до пяти раз в месяц) не можете заснуть, чувствуете постоянную сонливость, а также у вас случаются судороги во время сна.

© pixabay.com

© pixabay.com

Также у добровольцев с хроническим зудом и бессонницей часто выявлялся высокий уровень С-реактивного белка (СРБ) в крови. Напомним, что вырабатываемый печенью СРБ выделяется в кровь, когда в организме присутствует воспаление.

Ранее ученые использовали этот анализ для прогнозирования сердечно-сосудистых заболеваний, когда другие биомаркеры — например, уровень холестерина — находятся на нормальном уровне.

Уровень СРБ был на 52,8% выше среди пациентов с хроническим зудом и проблемами со сном. Это говорит о том, что наряду со снижением качества жизни, вызванным хроническим зудом, эти пациенты также могут иметь повышенный риск появления проблем с сердцем и сосудами, — заключили ученые.
© pixabay.com

© pixabay.com

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