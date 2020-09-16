Выявлены неожиданные симптомы, которые указывают на проблемы с сердцем

Американские ученые опубликовали исследование, информирующее о необычных симптомах, которые могут свидетельствовать о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний.

В своей работе специалисты проанализировали медицинские карты 5560 американцев, выбранные случайным образом. Добровольцы приняли участие в опросе, в котором рассказали о своем самочувствии. Также участники прошли стандартный медицинский осмотр и сдали анализы.

В ходе исследования ученые обнаружили, что проблемы со сном и кожный зуд часто встречались у пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Интересно, что хронический зуд, как правило, вызывает бессонницу, которая в дальнейшем может негативно сказаться на здоровье сердца.

Ученые уточнили, что о проблемах со сном можно говорить, когда вы регулярно (от одного до пяти раз в месяц) не можете заснуть, чувствуете постоянную сонливость, а также у вас случаются судороги во время сна.

Также у добровольцев с хроническим зудом и бессонницей часто выявлялся высокий уровень С-реактивного белка (СРБ) в крови. Напомним, что вырабатываемый печенью СРБ выделяется в кровь, когда в организме присутствует воспаление.



Ранее ученые использовали этот анализ для прогнозирования сердечно-сосудистых заболеваний, когда другие биомаркеры — например, уровень холестерина — находятся на нормальном уровне.