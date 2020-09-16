Европа потратит 129 миллионов евро на защиту от астероидов

Соглашение на сумму 129,4 миллиона евро было подписано 15 сентября между Европейским космическим агентством (ESA) и промышленным консорциумом, возглавляемым спутниковой компанией OHB из Германии. Средства пойдут на разработку и строительства космического аппарата HERA. Его назначение — защита Земли от опасных астероидов.

В состав консорциума входят компании из 17 стран, являющихся участниками EKA. Запуск аппарата HERA запланирован на октябрь 2024 года. Спустя еще пару лет корабль достигнет двойной системы астероидов — Дидимоса и Диморфоса. Исследование объектов займет как минимум шесть месяцев.

HERA — вторая попытка EKA послать «защитника планеты» к астероиду. Проект во многом опирается на более раннюю программу, отмененную в 2016 году из-за неспособности обеспечить финансирование, пишет Space News.

HERA является частью программы DART по перенаправлению астероидов, разработанной NASA для защиты Земли. Запуск американского корабля запланирован на июль 2021 года. Его выведет в космос ракета компании SpaceX Falcon 9.

DART в сентябре 2022 года ударит по меньшему из двух астероидов — Диморфосу. Таким образом будет проверена сама возможность отклонять астероиды от курса на сближение с Землей.

С борта DART будет перед ударом будет выпущен малый аппарат, который проведет оценку результатов столкновения. HERA проведет более тщательный анализ, и определит, насколько изменились орбиты астероидов. Задачей своего аппарата в EKA видят «преобразование результатов миссии из крупномасштабного эксперимента в хорошо понятную и воспроизводимую технику отклонения астероидов».

По данным агентства, около 15% астероидов находятся на двойных орбитах. В бинарной системе, которую посетят DART и HERA, Диморфос имеет размер 160 метров в диаметре (примерно величиной с пирамиду Хеопса в Гизе), его более крупный спутник — около 780 метров (размер серьезной горы). Ожидается, что материал, выброшенный в результате удара DART, упадет на оба астероида.

Контракт OHB предполагает разработку, сборку и тестирование HERA. Космический корабль весом 1050 килограммов будет нести на борту два малых спутника. Один из них — Juventas cubesat — создаст компания GomSpace из Люксембурга. Он проведет сканирование недр Диморфоса с помощью низкочастотного радара. Другой малый аппарат — Milano cubesat от итальянской Tyvak International проведет изучение состава астероидов и поиск полезных ископаемых.

HERA будет действовать как носитель двух малых спутников и ретрансляционная станция для связи с Землей. EKA будет управлять миссией из Европейского центра космических операций в немецком Дармштадте.