В ФоРГО оценили перспективы единороссов на выборах в Госдуму

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин уверен, что «Единая Россия» сумеет получить большинство в новом созыве Госдумы. По его мнению, единороссы показали хороший результат в ходе единого дня голосования, а значит, у них есть определенное стратегическое преимущество.

Успех партии власти на прошедших 13 сентября выборах позволяет сделать прогноз, что «Единая Россия» возьмет большинство на выборах в Госдуму в 2021 году. Будет оно конституционным или нет, зависит от многих факторов. Например, от списка кандидатов и уровня конкуренции. Но уже совершенно точно, что «Единая Россия» не упустит стратегическое преимущество, — заявил Костин во время круглого стола по итогам ЕДГ-2020, который состоялся в ФоРГО.

По словам Костина, стратегическое преимущество «Единой России» — это не только умение проводить избирательные кампании, но и способность учиться на собственных ошибках.



«Возьмем ту же Владимирскую область. Сначала кандидат от единороссов потерпел поражение на губернаторских выборах, однако партия получила большинство на выборах в закононодательное собрание, а на муниципальных выборах во Владимире забрала 100% мандатов», — отметил глава ФоРГО.



Также эксперт оценил перспективы новых политических партий, для которых участие в нынешних выборах стало первым электоральным опытом. Речь идет о партиях «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива».



«Они неплохо себя проявили, поэтому у них есть реальная возможность борьбы за места в Госдуме в одномандатных округах. Еще они могут бороться за преодоление трехпроцентного барьера, что дает право на государственное финансирование», — приводит слова Костина ФАН.

С 11 по 13 сентября в 83 субъектах России прошли региональные выборы. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) были довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы. «Единая Россия» оставила за собой большинство кресел в региональных заксобраниях.