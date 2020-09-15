Жизнь в облаках Венеры: что нужно знать об этом открытии
- 15 сентября 2020, 12:27
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Эта неделя началась с огромной сенсации в научном мире: команда астрономов из Университета Манчестера, Массачусетского технологического института и Кардиффского университета обнаружила жизнь в облаках самой загадочной планеты — Венеры.
«Ридус» решил разобраться, как ученым удалось это выяснить, а также почему это открытие так важно для астрономии.
Для начала давайте вспомним, что представляет из себя Венера. Венера — вторая по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. А это значит, что температура там крайне высокая — 460 °C, даже выше, чем на Меркурии. Это происходит из-за парникового эффекта, создаваемого облаками.
Также не стоит забывать, что на Венере давление во много раз больше, чем на поверхности Земли. Эти условия говорят о том, что жизнь на такой планете вряд ли возможна, однако ученые смогли доказать обратное.
Команда астрономов, анализируя информацию, собранную гавайским телескопом JCMT (James Clerk Maxwell Telescope), увидела, что в облаках Венеры содержится много фосфина. Его в атмосфере Венеры много — столько, что его молекулы удалось разглядеть с очень далекого расстояния.
Напомним, что фосфин — это соединение фосфора и водорода, ядовитый газ. Но также фосфин является продуктом жизнедеятельности определенных бактерий. Получается, что в атмосфере планеты живут бактерии? Это и заинтересовало ученых.
«Ридус» пообщался популяризатором науки, кандидатом физико-математических наук, астрономом Владимиром Сурдиным, который рассказал, являются ли эти бактерии сугубо венерианскими или они могли быть завезены на планету, например, с Земли.
Не исключено, что мы чего-то не понимаем в атмосфере Венеры. Верхние слои атмосферы планеты очень плохо изучены. Действительно, есть такая вероятность, что бактерии с Земли могли перелететь на Венеру. Например, при ударе крупного астероида в космос могут выбрасываться части породы Земли, которые могут нести на себе бактерии. У нас есть достаточное количество найденных метеоритов с Луны и Марса, почему бы на других планетах Солнечной системы не быть метеоритам с Земли? Однако вероятность очень мала, поскольку в космос при ударе выбрасываются не очень крупные части породы, а атмосфера Венеры очень плотная, и, скорее всего, они сгорают там, не долетая до поверхности, — пояснил «Ридусу» Сурдин.
Почему именно бактерии
До публикации исследования в журнале Nature Astronomy астрономы пытались выяснить, может ли фосфин возникать как-то по-другому или для его образования обязательно нужны бактерии.
Специалисты предполагали, что фосфин может возникать из-за вспышек молний, которых на планете очень много, а также из-за активности венерианских вулканов. Были и другие версии, которые ученые тщательно проработали и выявили вероятность выделения фосфина в каждом отдельном случае.
Оказалось, что во всех случаях фосфина бы выделялось крайне мало, поэтому ученые сделали вывод, что этот газ на планете возникает в результате деятельности бактерий.
Астрономы ошибаются?
На самом деле случай с Венерой не единственный, когда ученые находили признаки жизни на других планетах.
Давайте вспомним 1976 год, когда на Марс сели американские «Викинги» (космические аппараты), которые искали в марсианском грунте признаки жизни. Грунт засыпали в автоматический биологический анализатор, который однажды показал признаки жизни в этом песке. Грунт смочили специальным физраствором, и оттуда пошел углекислый газ. Казалось бы, это признак жизнедеятельности, и все очень воодушевились, что жизнь на Марсе найдена. Но стали разбираться дальше и выяснили, что сами по себе марсианские породы очень сухие, и если смочить грунт водой, он без всяких микробов будет выделять углекислый газ. То есть из-за незнания особенностей марсианской почвы была допущена такая ошибка, — рассказал «Ридусу» астроном Владимир Сурдин.
Не исключено, что при дальнейшем изучении Венеры ученые выяснят, что фосфин может образовываться в таком количестве не только из-за жизнедеятельности бактерий.
В чем сенсация?
Международная команда ученых держала в строжайшем секрете это открытие, так как астрономы впервые обнаружили убедительные признаки внеземной жизни. Наш собеседник признается, что некоторые российские ученые знали об этом заранее, но из уважения к зарубежным коллегам не давали комментариев.
Теперь никто не сомневается, что интерес к изучению Венеры возрастет, добавится финансирование на эти проекты. Не каждый день делается такое важное открытие, поэтому ученых можно понять, почему они готовили такой информационный залп. Им хотелось сразу выдать достоверную, проверенную информацию, чтобы не было слухов и искажения информации, хотя новости о жизни на Венере стали просачиваться в прессу еще на той неделе. Это нормально. Так поступили и два года назад, когда долгое время скрывалось, что открыли гравитационные волны, пока ученые все тщательно проверяли. Они хотели сделать это ярким информационным событием, — пояснил «Ридусу» Сурдин.
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