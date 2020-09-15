Жизнь в облаках Венеры: что нужно знать об этом открытии

Эта неделя началась с огромной сенсации в научном мире: команда астрономов из Университета Манчестера, Массачусетского технологического института и Кардиффского университета обнаружила жизнь в облаках самой загадочной планеты — Венеры.

«Ридус» решил разобраться, как ученым удалось это выяснить, а также почему это открытие так важно для астрономии.

Для начала давайте вспомним, что представляет из себя Венера. Венера — вторая по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. А это значит, что температура там крайне высокая — 460 °C, даже выше, чем на Меркурии. Это происходит из-за парникового эффекта, создаваемого облаками.

Также не стоит забывать, что на Венере давление во много раз больше, чем на поверхности Земли. Эти условия говорят о том, что жизнь на такой планете вряд ли возможна, однако ученые смогли доказать обратное.

Команда астрономов, анализируя информацию, собранную гавайским телескопом JCMT (James Clerk Maxwell Telescope), увидела, что в облаках Венеры содержится много фосфина. Его в атмосфере Венеры много — столько, что его молекулы удалось разглядеть с очень далекого расстояния.

Напомним, что фосфин — это соединение фосфора и водорода, ядовитый газ. Но также фосфин является продуктом жизнедеятельности определенных бактерий. Получается, что в атмосфере планеты живут бактерии? Это и заинтересовало ученых.

Телескоп JCMT (James Clerk Maxwell Telescope)

«Ридус» пообщался популяризатором науки, кандидатом физико-математических наук, астрономом Владимиром Сурдиным, который рассказал, являются ли эти бактерии сугубо венерианскими или они могли быть завезены на планету, например, с Земли.



Не исключено, что мы чего-то не понимаем в атмосфере Венеры. Верхние слои атмосферы планеты очень плохо изучены. Действительно, есть такая вероятность, что бактерии с Земли могли перелететь на Венеру. Например, при ударе крупного астероида в космос могут выбрасываться части породы Земли, которые могут нести на себе бактерии. У нас есть достаточное количество найденных метеоритов с Луны и Марса, почему бы на других планетах Солнечной системы не быть метеоритам с Земли? Однако вероятность очень мала, поскольку в космос при ударе выбрасываются не очень крупные части породы, а атмосфера Венеры очень плотная, и, скорее всего, они сгорают там, не долетая до поверхности, — пояснил «Ридусу» Сурдин.

Почему именно бактерии

До публикации исследования в журнале Nature Astronomy астрономы пытались выяснить, может ли фосфин возникать как-то по-другому или для его образования обязательно нужны бактерии.

Специалисты предполагали, что фосфин может возникать из-за вспышек молний, которых на планете очень много, а также из-за активности венерианских вулканов. Были и другие версии, которые ученые тщательно проработали и выявили вероятность выделения фосфина в каждом отдельном случае.

Оказалось, что во всех случаях фосфина бы выделялось крайне мало, поэтому ученые сделали вывод, что этот газ на планете возникает в результате деятельности бактерий.

Астрономы ошибаются?

На самом деле случай с Венерой не единственный, когда ученые находили признаки жизни на других планетах.

Давайте вспомним 1976 год, когда на Марс сели американские «Викинги» (космические аппараты), которые искали в марсианском грунте признаки жизни. Грунт засыпали в автоматический биологический анализатор, который однажды показал признаки жизни в этом песке. Грунт смочили специальным физраствором, и оттуда пошел углекислый газ. Казалось бы, это признак жизнедеятельности, и все очень воодушевились, что жизнь на Марсе найдена. Но стали разбираться дальше и выяснили, что сами по себе марсианские породы очень сухие, и если смочить грунт водой, он без всяких микробов будет выделять углекислый газ. То есть из-за незнания особенностей марсианской почвы была допущена такая ошибка, — рассказал «Ридусу» астроном Владимир Сурдин.

Не исключено, что при дальнейшем изучении Венеры ученые выяснят, что фосфин может образовываться в таком количестве не только из-за жизнедеятельности бактерий.

В чем сенсация?

Международная команда ученых держала в строжайшем секрете это открытие, так как астрономы впервые обнаружили убедительные признаки внеземной жизни. Наш собеседник признается, что некоторые российские ученые знали об этом заранее, но из уважения к зарубежным коллегам не давали комментариев.