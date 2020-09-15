Когда даже съедобные грибы лучше не собирать

Многие неопытные грибники любят хвастаться очень крупными белыми или подосиновиками. Таких особенно много осенью, когда еще тепло, но уже достаточно сыро, и грибы растут быстро. Однако «переростки» — опасная добыча на «тихой охоте». Об этом стоит помнить!

Если вы собираете грибы ради их лекарственных свойств, то крупные экземпляры действительно хороши — они успели накопить больше полезных веществ в своих раскрывшихся шляпках и огромных ножках, отметил кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«А в гастрономических целях — надо ориентироваться на полную противоположность. Чем гриб моложе, чем он меньше, крепче, чем края его шляпки плотнее прилегают к краям, тем он привлекательнее», — подчеркнул миколог.

При этом даже съедобные, но слишком старые и трухлявые грибы способны стать причиной отравления. Опытные грибники это хорошо знают. Да и врожденная брезгливость не позволит положить в корзину червивый и гниловатый экземпляр.

«Чтобы гриб причинил токсический вред, он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амеб», — отметил Вишневский.

Люди зачастую словно уговаривают сами себя, мол, черви совсем немного погрызли шляпку, это не так страшно. Такие грибы отмачивают в соленой воде, чтобы выгнать паразитов наружу. Но это — не главное. Угроза не в самих личинках, а в следах их жизнедеятельности.

«Они остаются в прогрызенных ходах внутри гриба. После там начинают селиться плесень, бактерии, одноклеточные патогенные организмы и так далее. Даже если удастся какими-то средствами выгнать самих личинок, то от выделений внутри грибов не избавиться», — цитирует сайт радио Sputnik слова Вишневского.