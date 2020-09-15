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Найден «нейтрализатор» коронавируса

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Одна из самых крохотных биологических молекул оказалась способна полностью нейтрализовать печально известный коронавирус SARS-CoV-2. Этот белок, важную особенность которого выявили американские ученые, в десять раз меньше антитела, использованного при создании успешного препарата против COVID-19 — Ab8.

Ab8 хорошо зарекомендовал себя при лечении и профилактике COVID-19 во время опытов с грызунами. Сама молекула настолько мала, что легко распространяется в тканях организма. Это позволяет эффективно бороться с инфекцией, а также вводить препарат в результате простой ингаляции.

Молекулы практически не вступают во взаимодействие с клетками человеческого организма. Это дает надежду на отсутствие каких-либо побочных эффектов.

Исследователи из Университета Питтсбурга нашли полезный белок в ходе анализа почти 100 миллиардов потенциально пригодных для борьбы с коронавирусом молекул. Все они способны контактировать с S-белком SARS-CoV-2, позволяющим проникать в человеческую клетку, сообщил журнал Cell.

Тем временем в США приостановили испытание вакцины от коронавируса, на которую уже потратили более одного миллиарда долларов.

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