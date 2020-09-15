Команда Цепкало начала готовить документы на Лукашенко «для Гааги»

Зарубежные юристы и команда бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало приступили к подготовке документов, которые позволят привлечь нынешнего главу государства Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге. Один из лидеров оппозиции также выразил надежду на то, что Евросоюз введет против белорусского лидера и его семьи персональные санкции.

Цепкало отметил, что сейчас собираются свидетельства пострадавших в ходе действий силовиков во время протестов в Белоруссии. Все эти факты планируется направить «в международные суды» и конкретно в Гаагу. Оппозиционер рассчитывает на то, что люди, «непосредственно причастные к пыткам», не смогут осуществлять «никаких финансовых операций» не только за рубежом, но и в своей стране.

По его словам, «в американских судах создан прецедент», когда таких людей вносят в «черный список». Во время выполнения финансовых операций с их счетов списываются деньги, а услуги не оказываются. «Замораживаться» будут «любые финансовые транзакции», в том числе и «сделки с карточками внутри Республики Беларусь».

Также Валерий Цепкало заявил во время трансляции на канале в YouTube, что «более чем достаточно», если санкции коснутся лишь Лукашенко и его семьи. Хотя меры должны затронуть финансовые фонды и счета организаций, осуществляющих «транзакции по доверительному управлению со стороны» президента Белоруссии.

Цепкало уехал из Белоруссии еще до выборов президента. Белорусские власти объявили его в розыск в России вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала Nexta Степаном Путило.