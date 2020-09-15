найти ×
   
  • USD
    74.71
  • EUR
    88.58
СохранитьСохранено0
×

-502880

Команда Цепкало начала готовить документы на Лукашенко «для Гааги»

Small a73d41983d
© YouTube

© YouTube

Зарубежные юристы и команда бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало приступили к подготовке документов, которые позволят привлечь нынешнего главу государства Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге. Один из лидеров оппозиции также выразил надежду на то, что Евросоюз введет против белорусского лидера и его семьи персональные санкции.

Цепкало отметил, что сейчас собираются свидетельства пострадавших в ходе действий силовиков во время протестов в Белоруссии. Все эти факты планируется направить «в международные суды» и конкретно в Гаагу. Оппозиционер рассчитывает на то, что люди, «непосредственно причастные к пыткам», не смогут осуществлять «никаких финансовых операций» не только за рубежом, но и в своей стране.

По его словам, «в американских судах создан прецедент», когда таких людей вносят в «черный список». Во время выполнения финансовых операций с их счетов списываются деньги, а услуги не оказываются. «Замораживаться» будут «любые финансовые транзакции», в том числе и «сделки с карточками внутри Республики Беларусь».

Также Валерий Цепкало заявил во время трансляции на канале в YouTube, что «более чем достаточно», если санкции коснутся лишь Лукашенко и его семьи. Хотя меры должны затронуть финансовые фонды и счета организаций, осуществляющих «транзакции по доверительному управлению со стороны» президента Белоруссии.

Цепкало уехал из Белоруссии еще до выборов президента. Белорусские власти объявили его в розыск в России вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала Nexta Степаном Путило.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Космос
Как игра света и тени помогает разгадать тайны Солнечной системы
5027247читать позжечитаю позже
Политика
Психоз, шутка или биологическая атака: кто послал в США семена из Китая
0030762читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии

Коронавирус может часами задерживаться в воздухе в людных местах с плохой вентиляцией.

201970читать позжечитаю позже

Советы
Когда даже съедобные грибы лучше не собиратьсегодня

Старайтесь избегать крупных и перезрелых осенних «трофеев».

-103403читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM