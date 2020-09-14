У магазина в Назрани застрелили известного в городе предпринимателя

В Назрани неизвестные расстреляли выходившего из магазина мужчину.

Убитым оказался известный в городе предприниматель, занимавшийся строительным бизнесом.

В настоящее время ведется розыск подозреваемых в совершенном преступлении.

По данным РЕН ТВ, неизвестный подошел к бизнесмену и несколько раз выстрелил в упор. В результате 49-летний мужчина скончался на месте.

Преступник же скрылся с места происшествия на автомобиле.

Как отмечает телеканал, недавно подобная трагедия произошла в Бугульме. Предпринимателя Евгения Деданина застрелили около ресторана «Аристократ».

До этого СМИ писали о Деданине в 2018 году, когда он убил двоих грабителей, пробравшихся в его дом.

В итоге выяснилось, что бизнесмена убил из мести друг грабителей, которые стали жертвами Деданина.

Ранее «Ридус» писал о том, что мужчина, несколько лет назад переехавший из Санкт-Петербурга в деревню Речки Новгородской области, убил своих родных, которые рассказали его супруге о несовершеннолетней возлюбленной.