В Госдуме назвали условие, при котором пенсия вырастет на 5 тысяч рублей

Уже на осенней сессии Госдумы может быть принят законопроект о дополнительных выплатах работающим пенсионерам, пенсия которых не индексировалась с 2015 года, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, соответствующее предложение было внесено в нижнюю палату российского парламента в рамках работы над поправками в Конституцию.

Миронов выразил свое убеждение в том, что по итогам прошедших пяти лет работающим пенсионерам можно смело добавлять как минимум по 5 тысяч рублей.

«И мы настаиваем на том, чтобы индексации были для всех пенсионеров — как работающих, так и неработающих», — цитирует его ФАН.

При этом лидер «Справедливой России» отметил, что Госдума примет законопроект только в том случае, если депутатам удастся преодолеть парламентское большинство «Единой России», которая, по его мнению, будет против.

Ранее сообщалось, что зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов разработал законопроект, который должен исправить несправедливость в отношении работающих пенсионеров, выплаты которым не пересматривались с 2016 года.

По словам автора документа, законопроект восстановит социальные гарантии в отношении работающих пенсионеров; также он предлагает признать утратившим силу федеральный закон от декабря 2015 года, отменяющий для них индексацию страховых пенсий.