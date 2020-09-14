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Размер материнского капитала увеличится в 2021 году

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

В Министерстве труда РФ сообщили, что в 2021 году в России будет проиндексирован размер материнского капитала.

В частности, выплата на первого ребенка составит 483 882 рубля.

За рождение второго ребенка положено 155 550 рублей, однако в том случае, если семья не получала маткапитал на первенца, выплата на второго ребенка составит 639 432 рубля.

Общая сумма выплат должна составить в 2021 году 443,3 млрд рублей, приводит сообщение Минтруда РИА Новости.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил кабинету министров продлить действие закона о материнском капитале до 31 декабря 2026 года. В своем послании Федеральному собранию лидер страны назвал вопрос демографического развития высшим национальным приоритетом. Президент анонсировал новые меры поддержки семьи. В том числе Путин выдвинул предложение по увеличению материнского капитала.

С 15 апреля 2020 года материнский капитал стали оформлять автоматически. Это первая в России госуслуга, которая выдается гражданину без его участия. Большинству семей не потребуется даже подавать заявление на получение маткапитала.

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