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Ученые оценили риск заразиться коронавирусом в кафе

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

В новом исследовании, проведенном американским Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ученые решили выяснить, насколько высок риск заразиться коронавирусом в ресторане.

Чтобы это выяснить специалисты собрали данные о 314 взрослых, заявивших о симптомах COVID-19. К удивлению медиков, оказалось, что у половины из пациентов анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Предыдущие исследования CDC предполагали, что прием пищи в ресторане особенно опасен во время пандемии, так как высок риск передачи инфекции. Протестировав добровольцев, ученые опросили пациентов и собрали демографические и поведенческие данные.

Сравнивая положительные и отрицательные случаи, исследователи не обнаружили различий между двумя группами: все пациенты в равной степени носили маски, посещали тренажерные залы и парикмахерские, а также пользовались общественным транспортом.

Ученые нашли лишь единственное различие: пациенты с положительным анализом на COVID-19 в два раза чаще ели в ресторане по сравнению с теми, кто был в отрицательной контрольной группе.

Взрослые с подтвержденным тестом на COVID-19 примерно в два раза чаще, чем участники из контрольной группы, сообщали о том, что обедали в ресторане в течение 14 дней до того, как заболели. Мы не утверждаем, что рестораны являются источником вируса, однако наши данные говорят о том, что посещение кафе и ресторанов увеличивает риск заразиться коронавирусом, пишут ученые.

Дело в том, что, помимо тесного контакта, в ресторанах посетители по объективным причинам не носят маски. Также очень часто в таких заведениях звучит громкая музыка, из-за чего посетителям приходится громко разговаривать; в результате аэрозольные частицы, содержащие вирусы, разлетаются на большие расстояния.

Несмотря на то, что многие рестораны увеличили пространство между столиками, этого недостаточно, чтобы помешать вирусу распространяться. Как правило, в большинстве заведений общепита нарушена система вентиляции, считают специалисты.

В своем исследовании специалисты CDC выделили четыре уровня опасности для ресторанов во время пандемии. Самый безопасный уровень предполагает, что еда готовится только навынос, а залы закрыты для посещения. Самый рискованный вариант — еда в помещении, где нет должного расстояния между столиками.

Если у ресторана нет возможности работать только по варианту «навынос», эксперты предлагают наиболее безопасную альтернативу: открытая веранда со столиками, находящимися на расстоянии минимум 2,5 метров друг от друга.

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