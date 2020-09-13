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ЦБ обяжет банки рассматривать жалобы клиентов

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Новый порядок рассмотрения жалоб клиентов банков опробуют в России.

Поступающие претензии Центробанк будет направлять провинившейся кредитной организации с требованием решить возникшую проблему.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уже одобрила такой подход и пообещала подумать над реализацией пилотного проекта.

Регулятор не против такого эксперимента, подтвердили газете «Известия» в пресс-службе ЦБ.

Разумным его считают и опрошенные изданием эксперты. По их мнению, такая процедура повысит заинтересованность банков в решении проблем, разгрузит ЦБ и ускорит рассмотрение жалоб. Однако специалисты обращают внимание на необходимость предусмотреть четкий регламент по срокам работы с претензиями граждан, а также индикаторы удовлетворенности результатами.

По данным газеты, по крайней мере один банк — «Открытие» — уже выразил готовность участвовать в пилотном проекте. В кредитной организации отметили, что подобный подход позволит более оперативно реагировать на обращения граждан и настраивать бизнес-процессы.

Ранее «Ридус» писал о том, что на фоне участившихся во время пандемии мошеннических атак российские банки стали агрессивнее продавать страховки для защиты от хищений с карт денежных средств. В Центробанке назвали подобную практику недобросовестной.

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