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Макаревич объяснил, почему не надо трогать Мавзолей

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Поскольку Мавзолей Владимира Ленина является достойным памятником архитектуры, глупо и бессмысленно проводить конкурс на лучшее применение этого здания, заявил лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич.

По его словам, затея с конкурсом — дурацкая.

При этом музыкант подчеркнул, что тело вождя мировой революции необходимо вынести из Мавзолея, но само здание не нужно никак использовать.

«Мы ведь никак не используем Парфенон, например, — сказал в беседе с URA.RU Макаревич. — Мавзолей должен просто стоять — точно так же, как стоит Василий Блаженный [собор], например».

Ранее сообщалось, что Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую идею реиспользования Мавзолея Ленина на Красной площади. К участию в конкурсе пригласили всех желающих — архитекторов, художников, дизайнеров и обычных граждан. Предлагается разработать эскиз проекта использования здания мавзолея в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству. 

Эта идея ожидаемо спровоцировала очередную общественную дискуссию и ожесточенное сопротивление коммунистов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов даже предложил возбудить в отношении организаторов конкурса уголовное преследование.

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Комментарии (1)

  • Small e986941638
    mih korвчера, 21:00

    конечно нужно вынести-надо для нового вождя место освободить.

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