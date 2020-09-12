В Пермском крае «кирпич» установили прямо посреди дороги
- 12 сентября 2020, 20:34
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Возле торгового центра «Оранж молл» в городе Березники Пермского края по центру проезжей части был установлен запрещающий дорожный знак.
Об этом предупредили горожан в соцсетях сотрудники ТЦ.
Официальная причина такого неожиданного расположения «кирпича» неизвестна.
По мнению местных жителей, проезжую часть перекрыли из-за того, что эта дорога начала разрушаться.
В УГИБДД по Пермскому краю не смогли назвать URA.RU точную причину установки знака, однако отметили, что решение об этом принимают собственники дороги.
Как сообщал ранее «Ридус», в Шалинском районе Свердловской области появились загадочные пешеходные переходы, упирающиеся в дорожное ограждение. Вдобавок рядом с ними были установлены знаки пешеходного перехода в перевернутом виде.
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