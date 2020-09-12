В Пермском крае «кирпич» установили прямо посреди дороги

Возле торгового центра «Оранж молл» в городе Березники Пермского края по центру проезжей части был установлен запрещающий дорожный знак.

Об этом предупредили горожан в соцсетях сотрудники ТЦ.

Официальная причина такого неожиданного расположения «кирпича» неизвестна.

По мнению местных жителей, проезжую часть перекрыли из-за того, что эта дорога начала разрушаться.

В УГИБДД по Пермскому краю не смогли назвать URA.RU точную причину установки знака, однако отметили, что решение об этом принимают собственники дороги.

Как сообщал ранее «Ридус», в Шалинском районе Свердловской области появились загадочные пешеходные переходы, упирающиеся в дорожное ограждение. Вдобавок рядом с ними были установлены знаки пешеходного перехода в перевернутом виде.