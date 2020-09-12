Массовые задержания женщин на протестной акции в Минске попали на видео

На несанкционированном «Женском марше», проходившем 12 сентября в центре Минска, были проведены массовые задержания.

Судя по кадрам, опубликованным Telegram-каналом TUT. BY, на площади Свободы бойцы ОМОН вместе с неизвестными в черных балаклавах и униформе защитного цвета довольно жестко заталкивали представительниц слабого пола в автозаки.

Женщины пытались сопротивляться, истошно кричали и пытались сорвать с парней балаклавы.

По оценкам паблика, в итоге были задержаны десятки человек.

По данным РИА Новости, в акции приняли участие несколько сотен женщин. Призывам силовиков разойтись они не подчинились. В результате начались массовые задержания.

Как сообщает агентство, после того, как ОМОН заполнил задержанными один из микроавтобусов, женщины плотно окружили его и несколько минут не давали уехать. С одного из омоновцев им удалось сорвать маску.

После разгона демонстрации ее участницы собрались в две колонны по разным берегам реки Свислочь и двинулись в сторону Комаровского рынка, после чего в районе улицы Богдановича задержали еще нескольких человек.

Одновременно в Минске проходила акция сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко. Они шли колонной по проспекту Независимости, выкрикивая слова в поддержку единства и целостности Белоруссии, а также ее лидера. В руках они несли флаги Белоруссии, национально-освободительного движения и даже СССР, а также портреты Лукашенко и своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники правоохранительных органов в ход акции не вмешивались.