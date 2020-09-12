При крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека

В подмосковном Щелкове потерпел крушение легкомоторный самолет SportStar.

В результате катастрофы погибли оба человека, находившиеся на борту.

Предположительно, самолет упал в песчаный карьер, заполненный водой.

Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ, на поверхности обнаружены обломки и раскрывшийся парашют. На место происшествия прибыли спасатели и водолазы, всего задействовано 36 человек и 11 единиц техники.

«По предварительной информации, разрешение на полет в этом районе не выдавалось», — сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова. Она добавила, что самолет мог вылететь из Черноголовки.

Из открытых источников стало известно, у воздушного судна был частный владелец.

