найти ×
   
  • USD -0.64
    74.89
  • EUR -0.63
    88.68
СохранитьСохранено0
×

005415

При крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека

Small f1a6d446e0
© t.me/ENews112

© t.me/ENews112

В подмосковном Щелкове потерпел крушение легкомоторный самолет SportStar.

В результате катастрофы погибли оба человека, находившиеся на борту.

Предположительно, самолет упал в песчаный карьер, заполненный водой.

Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ, на поверхности обнаружены обломки и раскрывшийся парашют. На место происшествия прибыли спасатели и водолазы, всего задействовано 36 человек и 11 единиц техники.

«По предварительной информации, разрешение на полет в этом районе не выдавалось», — сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова. Она добавила, что самолет мог вылететь из Черноголовки.

Из открытых источников стало известно, у воздушного судна был частный владелец.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Почему пандемия COVID-19 в Африке проходит «в легкой форме»
305636читать позжечитаю позже
История
Географы МГУ разгадали загадку древней крепости
32061601читать позжечитаю позже

главное


Животные
Таланты рыжих котов показали в коротких роликах

Они могут делать массаж собакам, пить воду из офисных кулеров, да и просто обаятельны.

1107103читать позжечитаю позже

Животные
Посмотрите на странные вещи, которые делают наши питомцы02 сентября

Мы не всегда их понимаем, но часто смеемся.

507446читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM