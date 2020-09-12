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В одном из российских сел запретили продажу алкоголя

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© пресс-служба правительства Забайкальского края

© пресс-служба правительства Забайкальского края

Официальный запрет на продажу спиртных напитков установлен в селе Ульяновка Забайкальского края.

Председатель «Трезвого Забайкалья» Валентина Сапунова объяснила, что данная инициатива принадлежит местным властям и жителям.

Теперь на въезде в Ульяновку красуется баннер «Зона трезвости».

Как сообщается на сайте регионального правительства, 12 сентября состоялось торжественное мероприятие, посвященное присвоению статуса «трезвое село». Принявший в нем участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что в тех селах, которые выбирают здоровый образ жизни, — будут крепкие семьи, будут рождаться дети, а значит, у села есть будущее. «Я надеюсь, что таких сел в Забайкалье будет больше», — добавил он.

Ранее «Ридус» писал о том, что глава «Трезвой России», член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина письмо с предложением запретить продажу алкоголя вне алкомаркетов.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай предложил запретить продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года.

Также стало известно о том, что в 2020 году почти весь алкоголь в России продавался незаконно.

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Комментарии (1)

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    buben xвчера, 21:54

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