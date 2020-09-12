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Провокация в Новороссийске: злоумышленники инсценировали вброс бюллетеней

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В Сети появилось видео, где зафиксирован вброс бюллетеней. Инцидент произошел в Новороссийске на избирательном участке № 3708.

Председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова назвала случившиеся провокацией. По ее словам, в ходе проверки были установлено, что злоумышленники вбросили в ящик для голосования не бюллетени, а чистые листы бумаги.

«Председатель УИК сообщил об этом в полицию. Ведется проверка. На место выехали и представители краевой избирательной комиссии. В настоящее время ящик опечатан, доя голосования не используется», — проинформировала Попова.

Напомним, что 11 сентября в 83 субъектах России началось трехдневное голосование. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.

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