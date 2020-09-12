Пенсионер установил рекорд России, сбросив около 10 кг за 5 часов

Житель Дагестана Багама Айгубов попал в Книгу рекордов России, похудев на 9.3 кг за пятичасовую пробежку.

Этого результата 66-летний пенсионер добился 9 сентября на стадионе имени Елены Исинбаевой в Махачкале.

Таким образом, в России был впервые установлен официальный рекорд по сбросу веса за короткое время.

Как отмечает ФАН, ранее Айгубов уже проводил ускоренный сброс веса в категориях от 120 до 69 кг.

В интервью изданию он признался, что решил установить этот рекорд, так как ему неприятно видеть лентяев, которые не могут управлять своим телом и своим духом.

«В нынешнее время все имеют лишний вес. И многие спортсмены не могут даже два-три килограмма потерять. А я докажу, что это возможно», — заявил рекордсмен.

Ранее «Ридус» писал о том, что житель Люберец Сергей Агаджанян установил рекорд России и мира в трак-пуле. Он протащил на своих плечах настоящий самолет массой более 16 тонн на расстояние 35 метров.