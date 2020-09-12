На пособия по безработице правительство выделит еще 35 млрд рублей

Правительство РФ решило выделить на пособия по безработице дополнительно 35 млрд рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, что для выплат безработным в регионах правительство предоставит примерно 20 млрд рублей.

«На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 миллиардов рублей», — сообщается на сайте кабмина.

До 31 августа на эти цели уже было потрачено 109,4 млрд рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств, говорится в сообщении.

Роструду поручено проконтролировать расходование выделенных средств.

Отмечается также, что распоряжение правительства позволит регулярно и в полном объеме предоставлять финансовую помощь тем, кто в ней остро нуждается.

Ранее «Ридус» писал о том, что правительство РФ приняло решение выплатить по три тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Также сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой об увеличении минимального размера пособия по безработице в несколько раз, до уровня регионального прожиточного минимума.

Напомним, в начале июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об увеличении размера минимального пособия по безработице втрое, с 1,5 до 4,5 тысяч рублей. Это было сделано по инициативе президента РФ Владимира Путина задним числом с 1 мая текущего года на три месяца. В таком объеме пособия собирались выплачивать до 1 августа.

