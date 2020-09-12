КПРФ уличили в незаконной агитации в Ульяновской области

На горячую линию Общественной палаты Ульяновской области поступают многочисленные обращения от жителей региона на незаконную агитацию в день тишины. Речь идет о веерной рассылке смс-сообщений за подписью «А. В. Куринного» с просьбой проголосовать за кандидатов от КПРФ. Вероятно, «А. В. Куринной» — это депутат Госдумы от КПРФ Алексея Куринной.

Эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Олег Иванников заявил, что уже обратился в полицию с просьбой проверить рассылку смс-сообщений на предмет нарушения избирательного законодательства.

Предвыборная агитация накануне дня голосования запрещена законодательством. Это один из распространенных типов нарушений, который должен пресекаться на корню. Агитация здесь недопустима, — подчеркнул Иванников.

Напомним, что 11 сентября в 83 субъектах России началось трехдневное голосование. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.