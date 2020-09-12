Космическое агентство JAXA рассказало о новой марсианской миссии

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и японская радиовещательная корпорация (NHK) объединились для разработки камеры Super Hi-Vision для миссии JAXA по исследованию марсианских лун.

По замыслу разработчиков, новая камера сможет впервые сделать изображения в формате 8K. Такие сверхчеткие изображения помогут лучше изучить объекты, окружающие Красную планету.

Космическая съемка прошла долгий путь с тех пор, как первые зернистые нечеткие изображения были отправлены с лунной орбиты в 1960-х гг. Сегодня видео в формате 4K транслируется с Международной космической станции (МКС), и даже с таких далеких миссий, как зонд, исследующий астероид Хаябуса.

Теперь JAXA и NHK планируют разработать 8K «Super Hi-Vision Camera» для миссии, запуск которой запланирован на 2024 год. Беспилотная миссия, рассчитанная на один год, отправится на орбиту Марса для изучения спутников Фобоса и Деймоса.

Зонд также выйдет на квазисателлитную орбиту вокруг марсианского спутника Фобоса, откуда зонд проведет наблюдения и посадку, а также соберет образцы с поверхности Фобоса, которые вернутся на Землю в 2029 году.

У ученых есть большая надежда, что MMX не только прольет свет на то, как формировались и эволюционировали марсианские спутники, но и поможет проложить путь будущим миссиям по возвращению на Землю образцов грунта и других космических объектов.