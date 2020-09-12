найти ×
   
  • USD -0.64
    74.89
  • EUR -0.63
    88.68
СохранитьСохранено0
×

104829

Что такое эффект Моцарта и как он работает

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, как прослушивание классической музыки сказывается на здоровье. В ходе эксперимента оказалось, что прослушивание фортепианных симфоний Моцарта помогает снизить частоту приступов эпилепсии.

Идея о том, что прослушивание Моцарта может благотворно влиять на психическое здоровье, возникла в начале 1990-х гг. С тех пор было проведено несколько исследований, но все из них быи на небольшой выборке людей, поэтому авторы новой работы решили провести масштабную работу.

Многие клиницисты относились к «эффекту Моцарта» с некоторым скептицизмом. Ученые проанализировали 147 опубликованных исследований, посвященных влиюнию музыки на здоровье и оценили актуальность и качество этих работ.

В итоге исследователи отобрали 12 работ. В ходе исследования специалисты обнаружили, что ежедневное прослушивание симфоний Моцарта, привело к значительному уменьшению эпилептических припадков, а также к снижению частоты аномальной мозговой деятельности у больных эпилепсией.

Эти эффекты возникали даже после одного сеанса прослушивания и сохранялись после длительного периода лечения.

Это не первый подобный обзор влияния музыки Моцарта на эпилепсию, но в последние несколько лет появился поток новых исследований, так что пришло время проанализировать общую картину. Теперь мы имеем веские основания говорить, что классическая музыка позитивно влияет на здоровье человека, — пишут ученые.

Напомним, что эпилепсия довольно-таки распространенное заболевание, которое затрагивает одного из ста человек во всем мире. В основном болезнь лечится лекарствами, но эти лекарства дают эффект примерно у 30% пациентов, поэтому специалисты ищут альтернативные методы лечения.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Зимние морские льды Берингова моря достигли минимума за тысячи лет
-104975читать позжечитаю позже
Политика
Психоз, шутка или биологическая атака: кто послал в США семена из Китая
0030762читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Назван лучший осенний продукт для похудения

Он вкусен, сытен и содержит мало калорий.

4011326читать позжечитаю позже

Здоровье
Дешевое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным против ожирения15 мая

Препарат помогает быстрее, чем правильное питание.

471394397читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM