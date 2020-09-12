Что такое эффект Моцарта и как он работает

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, как прослушивание классической музыки сказывается на здоровье. В ходе эксперимента оказалось, что прослушивание фортепианных симфоний Моцарта помогает снизить частоту приступов эпилепсии.

Идея о том, что прослушивание Моцарта может благотворно влиять на психическое здоровье, возникла в начале 1990-х гг. С тех пор было проведено несколько исследований, но все из них быи на небольшой выборке людей, поэтому авторы новой работы решили провести масштабную работу.

Многие клиницисты относились к «эффекту Моцарта» с некоторым скептицизмом. Ученые проанализировали 147 опубликованных исследований, посвященных влиюнию музыки на здоровье и оценили актуальность и качество этих работ.

В итоге исследователи отобрали 12 работ. В ходе исследования специалисты обнаружили, что ежедневное прослушивание симфоний Моцарта, привело к значительному уменьшению эпилептических припадков, а также к снижению частоты аномальной мозговой деятельности у больных эпилепсией.

Эти эффекты возникали даже после одного сеанса прослушивания и сохранялись после длительного периода лечения.

Это не первый подобный обзор влияния музыки Моцарта на эпилепсию, но в последние несколько лет появился поток новых исследований, так что пришло время проанализировать общую картину. Теперь мы имеем веские основания говорить, что классическая музыка позитивно влияет на здоровье человека, — пишут ученые.

Напомним, что эпилепсия довольно-таки распространенное заболевание, которое затрагивает одного из ста человек во всем мире. В основном болезнь лечится лекарствами, но эти лекарства дают эффект примерно у 30% пациентов, поэтому специалисты ищут альтернативные методы лечения.