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В турецкой Анталье местные мошенники обманом завладели деньгами россиян

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© wikimedia.org

© wikimedia.org

В районе Кумкей турецкого курорта Анталья российские туристы стали жертвами местных мошенников, лишивших их десятков тысяч рублей.

Истратив все наличные, россияне решили воспользоваться банкоматом, но не смогли разобраться, как он работает из-за незнания турецкого языка. В итоге им пришлось обратиться за помощью к местным жителям.

Но это решение оказалось опрометчивым, так как после некоторых манипуляций банковская карта застряла в аппарате.

«Помощники» объяснили, что вытащить ее невозможно, после чего расстроенные туристы отравились в офис, чтобы отменить операцию. Однако пока они шли к зданию банка, мошенники вытащили карту из устройства и сняли с нее деньги, сообщает Yenisafak.

В итоге россияне лишились 32 тысячи рублей. Они сообщили о случившемся в полицию, и стражам порядка удалось разыскать четырех злоумышленников.

Оказалось, что они уже обманывали подобным образов российских туристов. Ранее преступникам удалось похитить у отдыхающих 74 тысячи долларов.

По данным издания, троих задержанных уже посадили в тюрьму, еще один ожидает решения суда.

Ранее сообщалось, что 39-летний житель Пензы в маске старика похитил более 20 миллионов рублей из двух банкоматов, расположенных в торговых центрах.

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