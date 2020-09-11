Россияне назвали предпочтительный для них размер гарантированного дохода

По результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.ru, выяснилось, что россияне рассчитывают на минимальный гарантированный доход в размере 28,5 тысячи рублей в месяц.

Введение гарантированного дохода поддержало 68% респондентов, лишь 8% высказались против, а еще 24% затруднились ответить.

Противники данной инициативы объяснили свою позицию нежеланием «кормить тунеядцев» на их налоги. По мнению некоторых опрошенных, лучше снизить коммунальные платежи и решить проблему с пенсиями.

Опрос также показал, что мужчины более положительно относятся к введению фиксированных ежемесячных выплат, чем женщины (70% против 65%).

Больше всего поддержали инициативу россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей (74%).

Как сообщал ранее «Ридус», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход. Он пояснил, что речь идет о той «минимальной сумме средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения».