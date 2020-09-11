«Мы для них не существуем»: как коренные народы Перу борются с COVID

Власти Перу сообщают о вспышке коронавируса среди коренного населения Амазонки. Представители индейского племени шипибо-конибо с численностью около 30 тысяч человек говорят о том, что они не надеются на помощь властей, и вынуждены бороться с вирусом своими силами.

Про нас всегда забывают. Мы для них не существуем. Новый вирус унес жизни более 3000 наших людей, и мы вынуждены прибегнуть к помощи наших предков, — сообщили индейцы.

Напомним, что Перу является родиной одного из крупнейших коренных народов Латинской Америки, чьи предки жили в Андах до прихода испанских колонистов. Тогда многие коренные народы погибли не только из-за атаки колонистов, но и потому, что в регионе начались вспышки опасных инфекционных заболеваний.

Эксперты опасаются, что ситуация может повториться, и отсутствие медицинской помощи и тестирования на коронавирус коренных народов унесут жизни многих индейцев.

Шипибо-конибо знают о существовании пандемии, поэтому весной местные жители пытались собственными силами остановить эпидемию: перекрыли въезд в общину, а также организовали собственные лечебницы.



Однако использование трав, благовоний и других народных средств не сильно помогли сдерживать эпидемию. На пике вспышки в мае и июне ежедневно умирало около 15 человек. В целом было диагностировано около 14 000 случаев заболевания, когда за здоровье индейцев взялись медики из городов.

Массовое тестирование показало, что среди коренного население более 80% заболевших или перенесших коронавирус. Индейцы спасались народными методами лечения, так как в самый разгар эпидемии к ним не присылали медиков. Многие говорят, что единственную государственную помощь, которую они видели, — это группа, ответственная за сбор тел погибших, — говорят специалисты здравоохранения.

Самое трудное в помощи этим людям — транспортная доступность, которая оставляет желать лучшего. До некоторых районов можно добраться только на вертолете или на лодке по извилистой реке, маршрут по которой займет около 8 часов в одну сторону.