Дмитрий Махонин проголосовал на выборах губернатора Пермского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин проголосовал на выборах главы региона, которые начались в пятницу, 11 сентября, и продолжатся до 13-го числа.

Махонин надеется, что ему удастся одержать победу на выборах и продолжить ту политику, которую он проводил в последние месяцы.

«Я свой выбор сделал, надеюсь, я буду не один в этом выборе. Нам предстоит решить очень много задач и проблем. Самое главное, у нас есть полное понимание, как эти проблемы решать», — цитирует слова Махонина ТАСС.

В избирательной гонке за пост губернатора Пермского края участвуют действующий врио Дмитрий Махонин (самовыдвижение), Евгений Козлов от партии «Патриоты России», Олег Постников от ЛДПР и Ксения Айтакова от КПРФ.