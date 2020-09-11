найти ×
   
  • USD -0.64
    74.89
  • EUR -0.63
    88.68
СохранитьСохранено0
×

001769

Дмитрий Махонин проголосовал на выборах губернатора Пермского края

Small f632c44589

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин проголосовал на выборах главы региона, которые начались в пятницу, 11 сентября, и продолжатся до 13-го числа.

Махонин надеется, что ему удастся одержать победу на выборах и продолжить ту политику, которую он проводил в последние месяцы.

«Я свой выбор сделал, надеюсь, я буду не один в этом выборе. Нам предстоит решить очень много задач и проблем. Самое главное, у нас есть полное понимание, как эти проблемы решать», — цитирует слова Махонина ТАСС.

В избирательной гонке за пост губернатора Пермского края участвуют действующий врио Дмитрий Махонин (самовыдвижение), Евгений Козлов от партии «Патриоты России», Олег Постников от ЛДПР и Ксения Айтакова от КПРФ.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Андрей ГулютинГлавный редактор «Ридуса»
Какова цена и вес «новых малых партий» в новой политической системе

Приближается дата единого дня голосования.

00452читать позжечитаю позже
Происшествия
Пилот American Airlines встретил «парня с ранцем» в небе над Лос-Анджелесом
3012972читать позжечитаю позже
Экология
Зимние морские льды Берингова моря достигли минимума за тысячи лет
-104962читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
«Попался, который кусался»: пес добился сладкой мести

Как отлились кошке собачьи слезки, покажет видеозапись.

604814читать позжечитаю позже

Животные
Жизнь пса, воспитанного котами, показали на видео02 сентября

Он ведет себя совсем не как собака.

407802читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM