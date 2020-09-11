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Ученые оценили риск заразиться коронавирусом в больнице

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого специалисты хотели выяснить, каков риск заразиться коронавирусом в больнице. Несмотря на предпринимаемые меры защиты, среди медиков регистрируется большой процент заболевших.

Проанализировав статистику за первые полгода пандемии, ученые выяснили, что риск заразиться COVID-19 внутри больницы был выше у уборщиц, медсестер и врачей скорой помощи. Также большое количество заболевших врачей фиксировалось в палатах умеренной терапии.

А медики, работающие с тяжело больными пациентами, которым была необходима интенсивная терапия, были подвержены минимальному риску заражения.

В ходе исследования специалисты опросили несколько сотен медиков и обслуживающего персонала, работающего в больнице. Также у всех участников взяли анализ на коронавирус.

© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Почти 2,5% (13 из 545) сотрудников дали положительный результат на SARS-CoV-2, хотя у них не было никаких симптомов болезни. Из них у 38% (5 человек) впоследствии появились симптомы COVID-19.

Также каждый четвертый медик сообщил, что с момента начала пандемии у него хотя бы раз были симптомы, похожие на коронавирусные. У этих людей ученые обнаружили более высокий уровень антител, что говорит о том, что врачи, вероятно, уже перенесли болезнь.

Затем специалисты разобрали эту статистику по отделениям, где работали участники. Так, самый большой процент заболевших был среди санитарок и уборщиц (34,5%), за ними следовали сотрудники скорой помощи (33%) и терапевты (30%).

Самыми безопасными местами в больнице оказались отделения реанимации и палаты интенсивной терапии.

Такие результаты говорят о том, что высокая степень защиты врачей, работающих в этих отделениях, помогла снизить риски распространения вируса. Это еще раз доказывает, как важно защищать медиков и предоставлять им качественные защитные костюмы во время пандемии, — заключили ученые.
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