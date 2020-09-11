Назван лучший осенний продукт для похудения

Жители средней полосы России порой даже не подозревают, что практически идеальный продукт для снижения веса знаком им с детства, растет под боком и не является экзотикой для центральной части нашей страны. Он вкусен, сытен и одновременно содержит мало калорий. Речь идет о тыкве, заявил доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

«Мы все сейчас ищем пищу, которая должна быть вкусной, сытной и одновременно низкокалорийной. Таких продуктов не так много. Обычно все вкусное еще и обладает повышенной калорийностью, содержанием сахаров, жиров, а тыква — приятное исключение», — подчеркнул диетолог.

По его словам, если ввести в питание тыкву, калорийность диеты существенно снизится. А это важно для желающих похудеть. Иначе говоря, «для современного человека тыква — это хорошая пища», отметил Гинзбург.

«Калорий в ней мало, а сытности благодаря волокнистой структуре в ней оказывается довольно много. И, безусловно, тыква — вкусный продукт», — цитирует слова врача радио Sputnik.

Однако, добавил Михаил Гинзбург, выстраивать монодиету на основе тыквы не нужно. Если так сделать, то польза может лишь обратиться во вред. Тыква, подобно многим растительным продуктам, содержит раздражающие желудок органические кислоты. Кроме того, они «разжигают» аппетит. Врач не является сторонником «тыквенной диеты», она плохо переносится.

«Еще возникает дефицит питания, поскольку в тыкве, естественно, нет животного белка. И главный момент: как только ты эту диету прекратишь, то вес пойдет вверх», — подытожил Михаил Гинзбург.