Трамп похвастался секретным оружием США

Вооруженные силы Соединенных Штатов сейчас «сильнее, чем когда-либо». Они располагают оружием, о котором «о которых никто не знает». Это — просто «невероятные системы», заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер разоткровенничался перед журналистами, вылетая в штат Мичиган. Трампа попросили дать комментарий к книге журналиста Боба Вудворда. Этот труд, носящий название «Ярость», основан, в том числе, на нескольких эксклюзивных интервью с президентом США.

Вудворд написал и о том, что США, по словам Трампа, имеют в своем распоряжении новейшую ядерную оружейную систему. Похожей нет ни у русских, ни у китайцев.

Трамп ответил на вопрос, что у Соединенных Штатов действительно есть «отличное оружие». Он не станет раскрывать секретной информации, но США «создает отличные вооружения».

Трамп подчеркнул, что армия Соединенных Штатов сейчас «сильнее, чем когда-либо». На нее за последние 3,5 года потрачено 2,5 триллиона долларов. Благодаря новым ракетам, которые получили вооруженные силы, они находятся «в лучшем состоянии за последние десятилетия». Президент выразил надежду на то, что это оружие «никогда не придется использовать».

«У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, мне кажется, будет лучше, чтобы так и продолжалось. У нас есть некоторые невероятные системы», — цитирует AP слова президента США.

Некоторые страницы новой книги Вудворда опубликовала 9 сентября Washington Post. Издание утверждает, что некие источники подтвердили наличие секретной системы вооружений. Они были очень удивлены, что президент США решил раскрыть эту информацию.