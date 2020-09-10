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В России нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении коронавируса

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

После ингаляций гелий-кислородной смесью лишь одному из пятидесяти пациентов с COVID-19 потребовалась искусственная вентиляция легких, сообщил президент Российского научного общества иммунологов Валерий Черешнев.

Он отметил, что эта система апробирована на базе республиканской больнице в Сыктывкаре.

По его словам, из 50 тяжелых больных все выжили и лишь одного перевели на аппарат ИВЛ.

Черешнев убежден, что гелий-кислородная смесь, подогреваемая до 90−95 градусов, значительно превосходит искусственную вентиляцию легких, которая оказывает довольно тяжелую нагрузку на организм.

Иммунолог добавил, что микробиологи решили усовершенствовать аппараты, изначально применявшиеся для таких ингаляций, и создать раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, пишет РИА Новости.

Как сообщал ранее «Ридус», министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в 30 регионах России ситуация с коронавирусной инфекцией остается напряженной.

По данным на 10 сентября, в России за прошедшие сутки было выявлено 5363 новых случая заболевания COVID-19. За день до этого коронавирус обнаружили у 5218 человек. Общее число заразившихся в стране достигло 1 046 370.

Во всем мире коронавирусной инфекцией заразились уже свыше 27,6 миллиона человек, а скончались от нее более 900 тысяч.

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