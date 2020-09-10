Представители ведущих вузов России высказали свое отношение к ЕГЭ

В университетском сообществе считают критику ЕГЭ необоснованной, а принцип отбора будущих студентов — весьма эффективным.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии Университета ИТМО Алексея Итина, ЕГЭ предоставляет возможность талантливым ребятам из других регионов поступать в лучшие вузы страны.

Вину за формирование негативного отношения к ЕГЭ Итин возложил на СМИ, которые, как ему кажется, искажают реальное положение вещей.

Он также заявил, что новости про странно высокие баллы ЕГЭ в некоторых республиках не соответствуют действительности.

Итин добавил, что помимо ЕГЭ, отбирать талантливую молодежь помогают олимпиады. «Ребята на олимпиадах решают задания, с которыми не все выпускники вузов справятся», — цитирует его ФАН.

С мнением представителя ИТМО согласилась проректор по образовательной деятельности Политехнического университета Елена Разинкина. «Прежде, чем говорить, что ЕГЭ — это плохо, нужно подумать, какие есть альтернативы», — приводит ее слова издание. Она обратила внимание на то, что до введения ЕГЭ жаловались на коррупцию, а ребятам из других регионов было трудно поступить в университеты. Разинкина убеждена, что в настоящий момент ЕГЭ — оптимальный способ поступления в вузы.

Как писал ранее «Ридус», в Минпросвещения решили окончательно отказаться от идеи закрепить иностранный язык в качестве обязательного для государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, хотя ранее собирались сделать это к 2022 году.

Напомним, в России популярна идея полного отказа от ЕГЭ как формы проверки знаний. Так, писатель Захар Прилепин и политическое движение «За правду» в день начала учебного года, 1 сентября, запустили в Рунете акцию протеста «Я/Мы против ЕГЭ». Прилепин объявил, что движение не устраивает образовательная система, пришедшая на смену советской. По его мнению, вместо всестороннего образования система ЕГЭ вынуждает школьников заниматься механическим заучиванием.