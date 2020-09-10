Представители ведущих вузов России высказали свое отношение к ЕГЭ
- 10 сентября 2020, 22:20
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В университетском сообществе считают критику ЕГЭ необоснованной, а принцип отбора будущих студентов — весьма эффективным.
По словам ответственного секретаря приемной комиссии Университета ИТМО Алексея Итина, ЕГЭ предоставляет возможность талантливым ребятам из других регионов поступать в лучшие вузы страны.
Вину за формирование негативного отношения к ЕГЭ Итин возложил на СМИ, которые, как ему кажется, искажают реальное положение вещей.
Он также заявил, что новости про странно высокие баллы ЕГЭ в некоторых республиках не соответствуют действительности.
Итин добавил, что помимо ЕГЭ, отбирать талантливую молодежь помогают олимпиады. «Ребята на олимпиадах решают задания, с которыми не все выпускники вузов справятся», — цитирует его ФАН.
С мнением представителя ИТМО согласилась проректор по образовательной деятельности Политехнического университета Елена Разинкина. «Прежде, чем говорить, что ЕГЭ — это плохо, нужно подумать, какие есть альтернативы», — приводит ее слова издание. Она обратила внимание на то, что до введения ЕГЭ жаловались на коррупцию, а ребятам из других регионов было трудно поступить в университеты. Разинкина убеждена, что в настоящий момент ЕГЭ — оптимальный способ поступления в вузы.
Как писал ранее «Ридус», в Минпросвещения решили окончательно отказаться от идеи закрепить иностранный язык в качестве обязательного для государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, хотя ранее собирались сделать это к 2022 году.
Напомним, в России популярна идея полного отказа от ЕГЭ как формы проверки знаний. Так, писатель Захар Прилепин и политическое движение «За правду» в день начала учебного года, 1 сентября, запустили в Рунете акцию протеста «Я/Мы против ЕГЭ». Прилепин объявил, что движение не устраивает образовательная система, пришедшая на смену советской. По его мнению, вместо всестороннего образования система ЕГЭ вынуждает школьников заниматься механическим заучиванием.
Войти через социальные сети: