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Козловский подарил цветы женщине, пострадавшей на спектакле с его участием

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© mdt-dodin.ru

© mdt-dodin.ru

Актер Данила Козловский принес свои извинения зрительнице, получившей травму на спектакле «Гамлет» с его участием, и подарил ей цветы.

Как рассказал художественный руководитель МДТ Лев Додин, артист вообще ничего не знал про этот случай.

По словам режиссера, Козловский уехал после спектакля в Москву, а оттуда в другую страну. Узнал он о случившемся только через месяц, когда приехал на следующий спектакль.

«Тут же он послал цветы Елизавете и принес свои извинения, пригласил ее, как он мне сейчас сказал, на съемочную площадку, — цитирует Додина ТАСС. — Она ответила с благодарностью».

Накануне объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Куйбышевский районный суд города приступил к рассмотрению искового заявления Елизаветы Видус к МДТ о возмещении вреда здоровью. Во время спектакля «Гамлет» в декабре прошлого года ей в голову отлетела часть металлической флейты, которую использовал как реквизит артист театра Данила Козловский.

По поводу иска Додин высказал мнение, что «каждый имеет право получить денежную компенсацию, что вполне соответствует современным европейским меркам». Однако он добавил, что информация о инциденте, предоставленная СМИ объединенной пресс-службе судов города, не в полной мере раскрывает картину событий.

Как писал ранее «Ридус», во время спектакля Козловский ударил зрительницу по голове металлической флейтой, после чего у нее пошла кровь. При этом спектакль не остановили, никто из администраторов зрительного зала не подошел к пострадавшей и не помог ей покинуть помещение.

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