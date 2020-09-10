«Танцы не помогут»: врач оценил упражнения Малышевой для улучшения памяти

Комментируя выпуск программы «Жить здорово», в котором телеведущая Елена Малышева показала несколько упражнений для мозга, врач-психиатр Станислав Полторак заявил, что никакие танцы не восстановят по-настоящему нарушенную память.

По его словам, хореотерапия (использование танца, пластики и ритмики в лечебных и профилактических целях, — Прим. «Ридуса») может помочь только при функциональным нарушении памяти.

В телепередаче Малышева продемонстрировала вместе с врачами и психологами танец «Сигнальщик», который якобы поможет при нарушении памяти. Чтобы исполнить его, необходимо менять положения рук: к себе, от себя, вверх.

«В этот момент в центральных извилинах вашей головы начинают работать нервные клетки, идут импульсы, — прокомментировала танец Малышева. — Сейчас идет прямая электрическая стимуляция мозга».

Психиатр подверг сомнению эффективность такого танца при лечении нарушений памяти, возникших в результате каких-то органических причин, к примеру, из-за сосудистых заболеваний или последствий травмы. «Никакие танцы не помогут восстановить по-настоящему нарушенную память, — сказал он в беседе с ФАН. — Этот метод лечения не имеет отношения к настоящим нарушениям памяти».

При функциональных нарушениях памяти, вызванных депрессией, Полторак посоветовал применять хореотерапию, позволяющую снять напряжение у человека и улучшить память. «Это связано с тем, что тут память по-настоящему на затронута», — объяснил врач.

Если же мозг человека имеет физические нарушения, то ни хореотерапия, ни подобные методы лечения не улучшат память, считает собеседник издания.

Как писал ранее «Ридус», пользователей Сети возмутили советы Малышевой, как правильно носить и снимать медицинские перчатки.